हर घर को मिलेगा यूनिक डिजिटल पहचान! ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा शुरू, निगम दफ्तर जाने की जरूरत नहीं…

जानकारी के अनुसार जिन निकायों और नगर निगम में ऑनलाइन टैक्स जमा करने की सुविधा है, वहां केवल 20 लोग ही ऑनलाइन सभी टैक्स जमा कर रहे हैं, बाकी लोग निगम दफ्तर में ही जाकर प्रक्रिया पूरी करते हैं। आखिरी माह में निकायों के दफ्तर में टैक्स जमा करने वालों की ज्यादा भीड़ रहती है। इसकी वजह कई घरों में निकायों द्वारा लगाए गए डिजिटल डोर नंबर या तो लोगों ने निकाल दिए हैं या फिर लोगों को अपने घर का डिजिटल डोर नंबर ही याद नहीं है।