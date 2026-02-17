धान खरीदी तिरपाल खरीद में तीसरी टेंडर रद्द, खबर बनी कारण… शिकायत के बाद भी नहीं बदली शर्तें

मार्कफेड द्वारा 18 नवंबर 2025 को दूसरी बार निविदा बुलाई गई जिसमें फिर से एलडीपीई फिल्म से निर्मित कैप कवर आपूर्ति का टर्नओवर परिवर्तित करते हुए 4.50 करोड़ रुपए मांगे गए। आपत्ति पर इसे भी निरस्त कर दिया गया। दो महीने बाद 29 जनवरी को जारी टेंडर को लेकर फिर से चहेते ठेकेदारों को काम देने का आरोप लग रहा है। इसमें फिर से वही शर्तें रखी गई हैं, जिसे लेकर पूर्व में शिकायत हुई थी।