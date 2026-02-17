17 फ़रवरी 2026,

CBSE Board Exams 2026: आज से CBSE की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, 43 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल

CBSE Board Exams 2026: रायपुर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं।

Shradha Jaiswal

Feb 17, 2026

आज से CBSE की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू(photo-AI)

CBSE Board Exams 2026: छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of Secondary Education) की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। देशभर में कुल 43,67,870 परीक्षार्थी इस वर्ष परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्रों और अभिभावकों की हलचल देखी गई। सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।

पहले दिन 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के विभिन्न विषयों के प्रश्नपत्र आयोजित किए जा रहे हैं। बोर्ड की ओर से परीक्षा केंद्रों पर सख्त निगरानी, सीसीटीवी मॉनिटरिंग और गाइडलाइन के पालन के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके।

CBSE Board Exams 2026: सीएम साय ने छात्रों को लिखा पत्र

इसी बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री Vishnu Dev Sai ने प्रदेश के सभी परीक्षार्थी छात्रों को एक प्रेरणादायक पत्र लिखा है। अपने संदेश में उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वास, सकारात्मक सोच और संयम के साथ परीक्षा देने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। घबराहट और तनाव स्वाभाविक है, लेकिन इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने छात्रों से आग्रह किया कि वे अपनी तैयारी पर भरोसा रखें और पूरी एकाग्रता के साथ प्रश्नपत्र हल करें।

अभिभावकों से भी की अपील

मुख्यमंत्री ने अभिभावकों से भी अपील की कि वे बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें और उन्हें मानसिक रूप से सहयोग दें। उन्होंने कहा कि सफलता केवल अंकों से नहीं, बल्कि प्रयास और सीखने की प्रक्रिया से भी मापी जाती है।

परीक्षा को लेकर विशेष तैयारी

प्रदेश सहित देशभर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, छात्रों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करने वाली यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होंगी।

CBSE Board Exams 2026: आज से CBSE की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, 43 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल

