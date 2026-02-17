CBSE Board Exams 2026: आज से CBSE की 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा शुरू, 43 लाख से अधिक छात्र होंगे शामिल

प्रदेश सहित देशभर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा के दौरान मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, छात्रों को निर्धारित समय से पहले केंद्र पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत के साथ ही विद्यार्थियों के भविष्य की दिशा तय करने वाली यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। प्रशासन और शिक्षा विभाग ने उम्मीद जताई है कि इस वर्ष परीक्षाएं शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न होंगी।