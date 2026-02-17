GATE एग्जाम में हाईटेक नकल रैकेट का भंडाफोड़! 10-15 लाख में बेचा जाता था फर्जी रिजल्ट, जानें पूरा मामला…

जांच में पता चला कि गिरोह की कार्यप्रणाली बेहद शातिर और योजनाबद्ध थी। परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को फार्म भरते समय सरनेम न लगाने की सलाह दी जाती थी, ताकि बाद में पहचान मिलान में दिक्कत न आए। गिरोह ऐसे उम्मीदवारों को टारगेट करता था जिनका नाम आरोपित साल्वरों से मिलता-जुलता हो। कॉलेज में नामांकन प्रक्रिया के दौरान भी गिरोह के सदस्य सक्रिय रहते थे और मिलते-जुलते चेहरे व नाम वाले अभ्यर्थियों से संपर्क साधकर सौदा तय करते थे।