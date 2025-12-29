नए साल में हवाई यात्रियों को बड़ी राहत! रायपुर से जल्द शुरू होगी नई फ्लाइट सेवा, बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Raipur New Flight: रायपुर से इस समय इंडिगो एयरलाइंस और एयर इंडिया के विमानों का संचालन होता है। पिछले दिनों इंडिगो की फ्लाइटों के लगातार कैंसिल होने अनियमित संचालन को देखते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमानों को शुरू पर सहमति बनी है। बता दें कि एयर इंडिया द्वारा ही एक्सप्रेस विमानों का संचालन किया गया है। इस समय रायपुर से रोजाना औसतन 60 फ्लाइटों की उड़ानों के जरिए 9000 यात्री आवागमन करते हैं। सुबह 7.25 से लेकर रात 10 बजे तक फ्लाइटों का आवागमन होता है।