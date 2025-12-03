Road Accident: पेंड्रा-बिलासपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 6 यात्री घायल

रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही बस बंजारी घाट मोड़ के पास पहुंची, ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। सड़क पहले से ही खराब थी और मोड़ भी तीखा था। अचानक फिसलने की वजह से बस एक रिटेनिंग वॉल से टकरा गई। लोकल लोगों का कहना है कि सड़क काफी समय से खराब है और शिकायतों के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई है। बड़े-बड़े गड्ढे और टूटी सड़कें एक्सीडेंट का लगातार खतरा बनाए रखती हैं।