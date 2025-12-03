Road Accident: पेंड्रा-बिलासपुर मार्ग पर बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 6 यात्री घायल

बंजारी घाट में यात्री अनियंत्रित होकर पलटी बस (photo source- Patrika)
Road Accident: पेंड्रा से बिलासपुर जा रही दीप ट्रैवल्स की पैसेंजर बस बंजारी घाट पर अचानक कंट्रोल खो बैठी और सड़क किनारे बनी दीवार से टकरा गई। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह डैमेज हो गया, जिससे पैसेंजर चीखने-चिल्लाने लगे। एक्सीडेंट में छह लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे ही बस बंजारी घाट मोड़ के पास पहुंची, ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। सड़क पहले से ही खराब थी और मोड़ भी तीखा था। अचानक फिसलने की वजह से बस एक रिटेनिंग वॉल से टकरा गई। लोकल लोगों का कहना है कि सड़क काफी समय से खराब है और शिकायतों के बावजूद इसकी मरम्मत नहीं हुई है। बड़े-बड़े गड्ढे और टूटी सड़कें एक्सीडेंट का लगातार खतरा बनाए रखती हैं।
एक्सीडेंट की खबर मिलते ही केंदा पुलिस स्टेशन, GPM डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एक मेडिकल टीम मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस से पास के हॉस्पिटल ले जाया गया। दो गंभीर रूप से घायल यात्रियों को आगे के इलाज के लिए बिलासपुर रेफर कर दिया गया।
Road Accident: हादसे के तुरंत बाद, आस-पास के गांव वाले मौके पर पहुंचे और घायलों को बस से निकालने में मदद की। उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस को भी सूचना दी। गांव वालों ने बताया कि बारिश के बाद से सड़क और खराब हो गई है, जिससे गाड़ियों के स्किड होने की घटनाएं बढ़ गई हैं।
शुरुआती पुलिस जांच में पता चला कि सड़क की खराब हालत, एक तीखा मोड़, और गाड़ी का अचानक कंट्रोल खोना हादसे की मुख्य वजहें थीं। ड्राइवर ने बस को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन वह फिसल गई और सीधे एक रिटेनिंग दीवार से टकरा गई।
