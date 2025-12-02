जशपुर में बड़ा हादसा: ब्रेक फेल होते ही स्कूल बस झाड़ियों में घुसी, बच्चों की चीख-पुकार से मचा हड़कंप

Big Breaking News: छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। तेज रफ्तार और वाहन चालकों की लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी बीच जशपुर जिले से एक बड़ा हादसा टलने की खबर आई है, जहां स्कूल बस के ब्रेक फेल हो जाने के बाद वह अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसी। हादसा गंभीर हो सकता था, क्योंकि बस के ठीक पास ही एक नाला बह रहा था।