साहब मैं जिंदा हूं… जिसे मृत मानकर पुलिस ने सुलझाई हत्या की गुत्थी, 61 दिन बाद थाना पहुंचकर शख्स ने चौंकाया

CG News: छत्तीसगढ़ के जशपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जिसे मृत मानकर पुलिस ने हत्या की गुत्थ सुलझाई वही युवक 61 दिन बाद थाना पहुंचकर अपने जिंदा होने की बात बताई है। शख्स की बातें सुन पुलिस वालों के होश उड़ गए। यह मामला सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पुरनानगर के तुरीटोंगरी में सामने आया बहुचर्चित हत्या प्रकरण का है, जो अब रहस्यमय मोड़ ले लिया है। इस खुलासे ने न केवल पुलिस जांच की दिशा बदल दी है, बल्कि पूरे मामले को नए सिरे से जांच के घेरे में ला दिया है।