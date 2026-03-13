Rain Alert: फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 15-16 मार्च को बारिश और अंधड़ के आसार, देखें ताजा अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से नमी आने के कारण 13 मार्च से बस्तर संभाग के जिलों में वर्षा की गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। 14 मार्च को दक्षिण छत्तीसगढ़ में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 15 और 16 मार्च को प्रदेश के लगभग सभी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज-चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। इस दौरान गरज-चमक के साथ अंधड़ चलने और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है।