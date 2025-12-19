खुशहाल परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़… एक साथ हुई पिता-पुत्र की मौत, जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

मृतकों की पहचान केरसई निवासी अंकित तिग्गा (पुत्र) और अलेक्जेंडर तिग्गा (पिता) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों सेन्द्रीमुण्डा महुवाटोली में अपने एक परिचित के यहां मेहमान बनकर आए थे। गुरुवार सुबह घर लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।