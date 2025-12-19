19 दिसंबर 2025,

जशपुर नगर

खुशहाल परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़… एक साथ हुई पिता-पुत्र की मौत, जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

Road Accident: गुरुवार सुबह नारायणपुर थाना क्षेत्र के अटल चौक पर हुए भीषण सडक़ हादसे में पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है।

जशपुर नगर

image

Khyati Parihar

Dec 19, 2025

Road Accident

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

Road Accident: नारायणपुर से एक हृदयविदारक खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह नारायणपुर थाना क्षेत्र के अटल चौक पर हुए भीषण सडक़ हादसे में पिता और पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे ने पूरे क्षेत्र को शोक में डुबो दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जशपुर से अंबिकापुर की ओर जा रही अंबालिका यात्री बस अटल चौक के पास सडक़ किनारे सवारी उतारने के लिए रुकी हुई थी। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक बस से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पीछे बैठे पुत्र को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उसने रास्ते में ही दम तोड़ दिया।

परिजनों में मचा कोहराम

मृतकों की पहचान केरसई निवासी अंकित तिग्गा (पुत्र) और अलेक्जेंडर तिग्गा (पिता) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि दोनों सेन्द्रीमुण्डा महुवाटोली में अपने एक परिचित के यहां मेहमान बनकर आए थे। गुरुवार सुबह घर लौटते समय यह दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है। इस हादसे के बाद मृतकों के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, वहीं क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है।

Published on:

19 Dec 2025 12:33 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jashpur Nagar / खुशहाल परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़… एक साथ हुई पिता-पुत्र की मौत, जानें कैसे हुआ ये दर्दनाक हादसा?

