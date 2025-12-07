Huge Road Accident: जशपुर में भीषण सड़क हादसा! सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई कार, एक ही गांव के 5 लोगों की मौत

दुलदुला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि हादसे का मुख्य कारण कार की तेज रफ्तार और रात का कम दृश्यता वाला समय था। साथ ही सड़क के जिस हिस्से पर टक्कर हुई, वहां मोड़ अपेक्षाकृत खतरनाक माना जाता है, जहां पहले भी कई दुर्घटनाएं (Road Accident) हो चुकी हैं। पुलिस ने ट्रेलर चालक से भी पूछताछ की है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।