Huge Road Accident: जशपुर में भीषण सड़क हादसा! सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टकराई कार, एक ही गांव के 5 लोगों की मौत

एक ही गांव के 5 लोगों की मौत (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Huge Road Accident: छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। एनएच-43 पतराटोली के पास एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रेलर से जा भिड़ी। इस दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना दुलदुला थाना क्षेत्र की है।
मिली जानकारी के मुताबिक, सभी युवक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गए थे और वहीं से देर रात घर वापस लौट रहे थे। कार्यक्रम के बाद घर पहुंचने की जल्दी में कार की गति काफी तेज थी। रास्ता अपेक्षाकृत सुनसान था, जिससे चालक ने गति कम नहीं की। इसी दौरान पतराटोली के पास अचानक सामने से आ रहे ट्रेलर को देखकर चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सीधी भिड़ंत हो गई।
टक्कर के बाद आसपास के ग्रामीण घटनास्थल की ओर दौड़े, लेकिन कार के अंदर फंसे युवकों को बाहर निकालने का कोई मौका नहीं था। टक्कर के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। वहीं मौके पर ही सभी 5 युवकों ने दम तोड़ दिया था। हादसे के बाद से अफरा-तफरी का माहौल बन गया। वहीं हादसे की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया।
मृतक जशपुर जिले के चराईडांड़ इलाके के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और शवों को वाहन से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुलदुला भेजा गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जाएगी। दुलदुला थाना प्रभारी केके साहू ने हादसे (Road Accident) की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि मृतकों के परिजनों से संपर्क कर पहचान की प्रक्रिया की जा रही है। सभी मृतक एक ही गांव के निवासी बताए जा रहे हैं।
दुलदुला थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में बताया जा रहा है कि हादसे का मुख्य कारण कार की तेज रफ्तार और रात का कम दृश्यता वाला समय था। साथ ही सड़क के जिस हिस्से पर टक्कर हुई, वहां मोड़ अपेक्षाकृत खतरनाक माना जाता है, जहां पहले भी कई दुर्घटनाएं (Road Accident) हो चुकी हैं। पुलिस ने ट्रेलर चालक से भी पूछताछ की है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है।
