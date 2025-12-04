दर्दनाक हादसा: बाइक सवार परिवार को हाइवा ने रौंदा, माता-पिता के सामने 3 वर्षीय बच्ची की मौत, अन्य गंभीर

Big Incident: कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र से गुजरने वाले कुककुर-बजाग मार्ग पर बुधवार शाम करीब पांच बजे एक दर्दनाक सडक हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे तीन वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घायल दंपत्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।