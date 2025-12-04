दर्दनाक हादसा: बाइक सवार परिवार को हाइवा ने रौंदा, माता-पिता के सामने 3 वर्षीय बच्ची की मौत, अन्य गंभीर

भीषण सड़क हादसा (Photo Source- Patrika Input)
Big Incident: कवर्धा जिले के पंडरिया क्षेत्र से गुजरने वाले कुककुर-बजाग मार्ग पर बुधवार शाम करीब पांच बजे एक दर्दनाक सडक हादसा हुआ। तेज रफ्तार हाइवा वाहन ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी, जिससे तीन वर्षीय बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। घायल दंपत्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया।
कुककुर पुलिस के अनुसार, घटना घाटी मोड़ के पास हुई जहां जखनाडीह निवासी प्रेमसिंह बैगा(28) अपनी पत्नी रामकली (26) और दो बच्चों के साथ बाजार से लौट रहा था। मोड़ पर पहुंचते ही हाइवा ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद रामकली वाहन में फंस गई और काफी दूर घसीटती चली गई, जिससे उसका पैर बुरी तरह कुचल गया।
दूसरी ओर प्रेमसिंह और उनकी तीन वर्षीय बच्ची प्राची सडक़ किनारे गार्डवॉल से टकरा गए। प्राची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि प्रेमसिंह को सामान्य चोटें आईं। परिवार के दूसरे छोटे बच्चे की जान हादसे में बाल-बाल बची। घायलों का प्रारंभिक उपचार कुककुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, जहां से गंभीर अवस्था में रामकली को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
पंडरिया एसडीओपी भूपत सिंह ने बताया कि अज्ञात हाइवा वाहन ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मारी और हादसे के बाद चालक फरार हो गया। वाहन चालक की तलाश की जा रही है। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
