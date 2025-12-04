4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

जांजगीर चंपा

Road Accident: छत्तीसगढ़ में क्रिकेटर की मौत! तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की हालत नाजुक

Janjgir Champa Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चाम्पा थाना क्षेत्र के हथनेवरा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

जांजगीर चंपा

image

Khyati Parihar

Dec 04, 2025

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

भीषण सड़क हादसा (File Photo)

Road Accident: छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। चाम्पा थाना क्षेत्र के हथनेवरा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने एक बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी युवक स्थानीय क्रिकेट खिलाड़ी बताए जा रहे हैं। हादसे में एक खिलाड़ी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य की हालत नाजुक है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सूत्रों के मुताबिक, तीनों खिलाड़ी चाम्पा क्षेत्र में आयोजित एक स्थानीय क्रिकेट मैच खेलकर बाइक से अपने घर लौट रहे थे। जैसे ही वे हथनेवरा गांव के पास पहुंचे, सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने अनियंत्रित होकर उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सड़क पर काफी दूर तक घिसटती चली गई और खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े।

Road Accident: मौके पर पहुंची पुलिस

हादसे की जानकारी मिलते ही स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी। चाम्पा पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घायल खिलाड़ियों को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत गंभीर बताई है। दोनों खिलाड़ियों का इलाज फिलहाल जारी है।

मृत खिलाड़ी की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद घर में मातम का माहौल है। परिवार के सदस्य रो-रोकर बेहाल हैं। गांव में भी इस दुर्घटना को लेकर शोक और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक आए दिन इस मार्ग पर लापरवाही से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।

image

