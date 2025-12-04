Road Accident: छत्तीसगढ़ में क्रिकेटर की मौत! तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को मारी टक्कर, 2 की हालत नाजुक

मृत खिलाड़ी की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई, जिसके बाद घर में मातम का माहौल है। परिवार के सदस्य रो-रोकर बेहाल हैं। गांव में भी इस दुर्घटना को लेकर शोक और आक्रोश दोनों देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक आए दिन इस मार्ग पर लापरवाही से वाहन दौड़ाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है।