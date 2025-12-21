Paddy Procurement: धान खरीदी की लिमिट बढ़ी… लेकिन टोकन के लिए किसानों में मची होड़, अब इस दिन बेच पाएंगे फसल

Paddy Procurement: धान खरीदी के लिए लिमिट बढ़ा दी गई है। इससे धान खरीदी केंद्रों में आवक बढ़ गई है। 17 लाख क्विंटल से ज्यादा की खरीदी हो चुकी है। हालांकि लिमिट बढऩे के बावजूद धान बेचने किसानों में होड़ मची है। इससे स्थिति ऐसी हो गई है कि पोर्टल खुलते ही कुछ समय बाद टोकन खत्म हो जा रहा है। हालात यह है कि आज की तारीख में टोकन लेने पर किसानों को सीधा जनवरी माह में तारीख मिल पा रही है। कई किसानों का कहना है कि 15 से 20 दिन बाद की तारीख का टोकन मिला है।