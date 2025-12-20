Paddy Procurement: जिले में अब तक 8.79 लाख क्विंटल की धान खरीदी, किसानों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपए

उन्होंने बताया कि जिले में सर्वाधिक धान खरीदी विश्रामपुरी उपार्जन केंद्र में 28,246 क्विंटल दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त बहीगांव में 27,547 क्विंटल, सलना में 26,029 क्विंटल, गम्हरी में 25,907 क्विंटल तथा अरण्डी उपार्जन केंद्र में 24,944 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि के अनुसार अपने निकटतम उपार्जन केंद्र में पहुँचकर शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप धान की बिक्री करें। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र किसान को समय पर उचित मूल्य एवं भुगतान प्राप्त हो।