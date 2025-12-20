Paddy Procurement: जिले में अब तक 8.79 लाख क्विंटल की धान खरीदी, किसानों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपए

हजारों किसानों को मिला फायदा (photo source- Patrika)
Paddy Procurement: राज्य शासन के मंशानुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी का कार्य सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से जारी है। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए शासन द्वारा खरीदी प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी एवं सरल बनाया गया है।
धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, आद्र्रता मापी यंत्र सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को सही तौल एवं गुणवत्तापूर्ण खरीदी का लाभ मिल सके। जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की स्थिति में जिले के उपार्जन केंद्रों से अब तक 8 लाख 79 हजार 87 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उपार्जन किया जा चुका है।
उन्होंने बताया कि जिले में सर्वाधिक धान खरीदी विश्रामपुरी उपार्जन केंद्र में 28,246 क्विंटल दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त बहीगांव में 27,547 क्विंटल, सलना में 26,029 क्विंटल, गम्हरी में 25,907 क्विंटल तथा अरण्डी उपार्जन केंद्र में 24,944 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि के अनुसार अपने निकटतम उपार्जन केंद्र में पहुँचकर शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप धान की बिक्री करें। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र किसान को समय पर उचित मूल्य एवं भुगतान प्राप्त हो।
Paddy Procurement: जिले में कुल 54,734 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 14,856 किसानों ने अपनी उपज का विक्रय कर लिया है। वहीं 14,590 किसानों को उनके धान का भुगतान कुल 2 अरब 8 करोड़ 25 लाख 72 हजार 52 रुपये की राशि के रूप में किया जा चुका है। भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिए राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।
