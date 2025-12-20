20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोंडागांव

Paddy Procurement: जिले में अब तक 8.79 लाख क्विंटल की धान खरीदी, किसानों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपए

Paddy Procurement: इस खरीदी के तहत 14,590 किसानों को 208 करोड़ 25 लाख रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिली है।

2 min read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 20, 2025

हजारों किसानों को मिला फायदा (photo source- Patrika)

हजारों किसानों को मिला फायदा (photo source- Patrika)

Paddy Procurement: राज्य शासन के मंशानुरूप खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिले में धान खरीदी का कार्य सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से जारी है। किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए शासन द्वारा खरीदी प्रक्रिया को पूर्णत: पारदर्शी एवं सरल बनाया गया है।

Paddy Procurement: केंद्रों की हो रही नियमित निगरानी

धान खरीदी केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र, आद्र्रता मापी यंत्र सहित सभी आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसानों को सही तौल एवं गुणवत्तापूर्ण खरीदी का लाभ मिल सके। जिला प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों की नियमित निगरानी भी की जा रही है। खाद्य अधिकारी नवीन श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि मंगलवार की स्थिति में जिले के उपार्जन केंद्रों से अब तक 8 लाख 79 हजार 87 क्विंटल धान का सफलतापूर्वक उपार्जन किया जा चुका है।

किसान को समय पर प्राप्त हो रहे भुगतान

उन्होंने बताया कि जिले में सर्वाधिक धान खरीदी विश्रामपुरी उपार्जन केंद्र में 28,246 क्विंटल दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त बहीगांव में 27,547 क्विंटल, सलना में 26,029 क्विंटल, गम्हरी में 25,907 क्विंटल तथा अरण्डी उपार्जन केंद्र में 24,944 क्विंटल धान की खरीदी की गई है। जिला प्रशासन द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे निर्धारित तिथि के अनुसार अपने निकटतम उपार्जन केंद्र में पहुँचकर शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप धान की बिक्री करें। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र किसान को समय पर उचित मूल्य एवं भुगतान प्राप्त हो।

जिले में 54,734 किसान पंजीकृत

Paddy Procurement: जिले में कुल 54,734 किसान पंजीकृत हैं, जिनमें से अब तक 14,856 किसानों ने अपनी उपज का विक्रय कर लिया है। वहीं 14,590 किसानों को उनके धान का भुगतान कुल 2 अरब 8 करोड़ 25 लाख 72 हजार 52 रुपये की राशि के रूप में किया जा चुका है। भुगतान की प्रक्रिया को त्वरित एवं पारदर्शी बनाने के लिए राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 02:32 pm

Published on:

20 Dec 2025 02:17 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Paddy Procurement: जिले में अब तक 8.79 लाख क्विंटल की धान खरीदी, किसानों के खातों में पहुंचे करोड़ों रुपए

बड़ी खबरें

View All

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

स्कूल में लाल कपड़ा में नीबू काटकर फेंका, कटा पुतला और… दहशत में शिक्षक, प्राचार्य बोली- तंत्र-मंत्र किया

CG News, Black Magic in school
कोंडागांव

कटे सिर को थैली में भरकर गड्ढे में दफनाया… थप्पड़ का ऐसे लिया बदला, वारदात से दहल गए लोग

कोंडागांव

CG News: खिलाड़ियों को बड़ी सौगात, मिनी स्टेडियम निर्माण के लिए 1.95 करोड़ रुपए मंजूर

खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशी की खबर (photo source- Patrika)
कोंडागांव

किसानों को बड़ी राहत, कोण्डागांव में पहली बार सरकारी रेट पर बिकेगा मक्का

एमएसपी पर किसान खरीदेंगे मक्का (photo source- Patrika)
कोंडागांव

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई! बर्तन व्यवसायी के घर, दुकान और गोदाम पर ACB की 9 घंटे तक दबिश

जिले में पहली बड़ी कार्रवाई (photo source- Patrika)
कोंडागांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.