Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र में किसानों का उग्र विरोध, ताला लगाने की दी चेतावनी

दैनिक खरीदी सीमा 800 क्विंटल
Paddy procurement: बड़े मारेंगा धान खरीदी केंद्र सहित जिले के कई केंद्रों में खरीदी की धीमी गति और सीमित दैनिक सीमा से किसान बेहद परेशान हैं। गुरुवार सुबह बड़े मारेंगा केंद्र में किसानों ने अचानक विरोध प्रदर्शन किया, जिससे तीनों धान खरीदी केंद्रों में खरीदी कार्य कुछ समय के लिए प्रभावित हो गया।
किसानों का आरोप है कि प्रतिदिन खरीदी की सीमा केवल 800 क्विंटल तय कर दी गई है, जिसके कारण बड़ी संख्या में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। सीमित कोटा होने से टोकन भी बहुत कम जारी हो रहे हैं, जिससे किसानों की चिंता और बढ़ गई है।
किसानों के मुताबिक, 800 क्विंटल की सीमा इतनी कम है कि एक दिन में सिर्फ 7-8 किसान ही धान बेच पा रहे हैं, जबकि प्रतिदिन सैकड़ों किसान केंद्र पहुंच रहे हैं। छोटे और सीमांत किसानों को सबसे ज्यादा निराशा झेलनी पड़ रही है।
Paddy procurement: किसानों ने मांग की है कि धान खरीदी की दैनिक सीमा को बढ़ाया जाए ताकि बढ़ती आवक को संभालते हुए खरीदी प्रक्रिया को तेज किया जा सके। उनका कहना है कि खरीदी की गति इतनी धीमी है कि यदि यह स्थिति जारी रही तो पूरा खरीदी सीजन प्रभावित हो सकता है।
विरोध प्रदर्शन में किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही खरीदी की दैनिक सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो वे बड़े मारेंगा धान खरीदी केंद्र में ताला जड़ने के लिए मजबूर होंगे। इधर खरीदी केंद्र के प्रबंधकों ने बताया कि किसानों की समस्याओं और दैनिक सीमा बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर उच्च अधिकारियों को लिखित रिपोर्ट भेज दी गई है। अधिकारियों के निर्देश मिलते ही आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है।
