Paddy procurement: धान खरीदी केंद्र में किसानों का उग्र विरोध, ताला लगाने की दी चेतावनी

विरोध प्रदर्शन में किसानों ने साफ चेतावनी दी कि यदि जल्द ही खरीदी की दैनिक सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो वे बड़े मारेंगा धान खरीदी केंद्र में ताला जड़ने के लिए मजबूर होंगे। इधर खरीदी केंद्र के प्रबंधकों ने बताया कि किसानों की समस्याओं और दैनिक सीमा बढ़ाने की आवश्यकता को लेकर उच्च अधिकारियों को लिखित रिपोर्ट भेज दी गई है। अधिकारियों के निर्देश मिलते ही आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया गया है।