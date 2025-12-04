CG News: पिता ने 20 साल तक बेटी को कमरे में रखा कैद, रेस्क्यू के बाद सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

लिसा सिर्फ़ 8 साल की थी जब उसके पिता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह से बंद था- उसमें न तो रोशनी थी और न ही हवा आने-जाने की कोई जगह थी। खाना-पीना, सोना, नहाना - उसकी सारी ज़रूरतें उसी एक कमरे में पूरी करनी पड़ती थीं। धीरे-धीरे, लिसा की पूरी ज़िंदगी उसी छोटे, अंधेरे कमरे में सिमट गई। लगातार अंधेरे की वजह से उसकी आँखों की रोशनी भी चली गई। इस भयानक हालत के बावजूद, पड़ोसियों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि घर के अंदर एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लिसा का बचपन और जवानी दोनों अंधेरे में ही गुज़रे।