4 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जगदलपुर

CG News: पिता ने 20 साल तक बेटी को कमरे में रखा कैद, रेस्क्यू के बाद सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

CG News: बस्तर जिले में पिता ने अपनी 8 साल की बेटी लिसा को 20 साल तक अंधेरे कमरे में कैद रखा। पढ़ें इस दर्दनाक घटना की पूरी कहानी और जानें कैसे बचपन और जवानी अंधेरे में बर्बाद हुई।

2 min read
Google source verification

जगदलपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 04, 2025

20 साल कमरे में कैद रही बेटी (photo source- Patrika)

20 साल कमरे में कैद रही बेटी (photo source- Patrika)

CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले के बकावंड ब्लॉक से एक चौंकाने वाली और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपनी बेटी लीसा को 20 साल तक इस डर से एक अंधेरे कमरे में बंद रखा कि कहीं उसके साथ छेड़छाड़ न हो जाए। इस घटना ने समाज को गहरा सदमा पहुंचाया है, और इसके बारे में सुनकर हर कोई हैरान है।

CG News: जानें कैसे हुई कैदगी?

लिसा सिर्फ़ 8 साल की थी जब उसके पिता ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह से बंद था- उसमें न तो रोशनी थी और न ही हवा आने-जाने की कोई जगह थी। खाना-पीना, सोना, नहाना - उसकी सारी ज़रूरतें उसी एक कमरे में पूरी करनी पड़ती थीं। धीरे-धीरे, लिसा की पूरी ज़िंदगी उसी छोटे, अंधेरे कमरे में सिमट गई। लगातार अंधेरे की वजह से उसकी आँखों की रोशनी भी चली गई। इस भयानक हालत के बावजूद, पड़ोसियों को कोई अंदाज़ा नहीं था कि घर के अंदर एक बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। लिसा का बचपन और जवानी दोनों अंधेरे में ही गुज़रे।

रेस्क्यू की कहानी

कुछ महीने पहले, लिसा के पिता गुज़र गए। उनकी मौत के बाद, लिसा के दादाजी ने हिम्मत करके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही, डिपार्टमेंट की एक टीम मौके पर पहुंची और लिसा की हालत का जायज़ा लिया। उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ा था।

लिसा को तुरंत घर से निकालकर 'घराउंदा आश्रम' ले जाया गया। आश्रम के एडमिनिस्ट्रेटर्स ने बताया कि उसका इलाज, देखभाल और मेंटल हेल्थ थेरेपी चल रही है। लिसा की हालत इतनी नाज़ुक थी कि उसे नॉर्मल ज़िंदगी में वापस लाने में समय और सब्र दोनों लगेंगे।

समाज और प्रशासन की प्रतिक्रिया

CG News: इस घटना से पूरा बस्तर इलाका हिल गया है। लोग हैरान हैं कि एक पिता अपनी ही बेटी के साथ ऐसी क्रूरता कैसे कर सकता है। समाज कल्याण विभाग ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और जांच और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने कहा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आशा और उपचार

CG News: घरौंदा आश्रम की कोशिशों की वजह से, लिसा धीरे-धीरे नॉर्मल ज़िंदगी में लौट रही है। उसे अपनी पढ़ाई, सोशल एक्टिविटीज़ और मेंटल हेल्थ के बारे में खास ध्यान मिल रहा है। आश्रम की टीम उसे एक सुरक्षित और प्यार भरा माहौल देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है ताकि वह अपनी ज़िंदगी के 20 साल जो उसने खो दिए हैं, उन्हें कुछ हद तक वापस पा सके।

ये भी पढ़ें

दुर्घटना से निपटने की तैयारी! आपात स्थिति में कैसे करें रेस्क्यू? रायपुर रेलवे में हुआ बड़ा मॉक ड्रिल अभ्यास…
रायपुर
दुर्घटना से निपटने की तैयारी! आपात स्थिति में कैसे करें रेस्क्यू? रायपुर रेलवे में हुआ बड़ा मॉक ड्रिल अभ्यास...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

04 Dec 2025 01:40 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Jagdalpur / CG News: पिता ने 20 साल तक बेटी को कमरे में रखा कैद, रेस्क्यू के बाद सामने आया चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

जगदलपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बस्तर ओलंपिक 11-13 दिसंबर तक, 7 जिलों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, सरेंडर नक्सली भी दिखाएंगे दम

बस्तर ओलंपिक का आयोजन (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बड़ी सौगात! इस जिले के दुर्गम क्षेत्रों में 240 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सड़कें, ग्रामीणों को मिलेगा लाभ

240 करोड़ की लागत से बनेंगी 87 नई सड़कें (फोटो सोर्स- DPR)
जगदलपुर

CG News: आज बड़ा किसान आंदोलन! MSP, पेंशन और GST खत्म करने जैसी मांगों पर अड़े प्रदर्शनकारी

किसान घेरेंगे कलेक्ट्रेट कार्यालय (photo source- Patrika)
जगदलपुर

CG News: बस्तर में बड़ी हलचल! हिड़मा का सबसे भरोसेमंद साथी बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार

बारसे देवा सरेंडर करने को तैयार (photo source- Patrika)
जगदलपुर

SIR विवाद… बस्तर के हजारों आदिवासियों के कट सकते हैं नाम, सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष कुंजाम, जानें वजह!

SIR In CG (फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज)
जगदलपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.