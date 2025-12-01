CG News: भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ के छात्र की मौत, कुछ महीने पहले ही लिया था एडमिशन, कमरे में मिली लाश

CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रहने वाले छात्र की भुवनेश्वर के मशहूर कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT) यूनिवर्सिटी में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस का पहला साल पढ़ रहे राहुल यादव नाम के छात्र की मौत उसके हॉस्टल कमरे में हो गई। पुलिस का कहना है कि यह इस साल यूनिवर्सिटी में होने वाली तीसरी ऐसी संदिग्ध मौत है।