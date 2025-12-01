CG News: भुवनेश्वर में छत्तीसगढ़ के छात्र की मौत, कुछ महीने पहले ही लिया था एडमिशन, कमरे में मिली लाश

कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (Photo Patrika)
CG News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में रहने वाले छात्र की भुवनेश्वर के मशहूर कलिंग औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान (KIIT) यूनिवर्सिटी में उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कंप्यूटर साइंस का पहला साल पढ़ रहे राहुल यादव नाम के छात्र की मौत उसके हॉस्टल कमरे में हो गई। पुलिस का कहना है कि यह इस साल यूनिवर्सिटी में होने वाली तीसरी ऐसी संदिग्ध मौत है।
राहुल छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से था और कुछ महीने पहले ही KIIT में एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू की थी। रविवार देर रात हॉस्टल के छात्रों ने देखा कि राहुल अपने कमरे का दरवाजा काफी देर से नहीं खोल रहा है। उन्होंने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने वार्डन को बताया और फिर पुलिस को सूचना दी गई।
पुलिस जब मौके पर पहुंची तो कमरा अंदर से लॉक था. अधिकारियों की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ दरवाजा खोला गया। अंदर राहुल बेहोश अवस्था में मिला। उसे तुरंत KIMS अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। इन्फोसिटी पुलिस ने इस मामले को अचानक मौत के तौर पर दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।
घटनास्थल पर एक वैज्ञानिक अधिकारी भी पहुंचीं। उनकी मौजूदगी में पुलिस ने राहुल का मोबाइल, लैपटॉप और कमरे से मिले कुछ और सामान जब्त किए। कमरा सील कर दिया गया है। राहुल के माता-पिता को जानकारी दे दी गई है और वे भुवनेश्वर के लिए निकल चुके हैं। पोस्टमॉर्टम उनके आने के बाद ही किया जाएगा।
