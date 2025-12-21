युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन(photo-patrika)
CG Placement Camp: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 23 दिसम्बर 2025 को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह कैम्प प्रातः 10:30 बजे से शुरू होगा और इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों और बायोडाटा के साथ इस कैम्प में भाग ले सकते हैं।
जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी दी कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें पेरेनियल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., बावधन, पुणे (महाराष्ट्र) में डीजी ऑपरेटर और सर्विस इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके अलावा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़ में डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट और लाइफ मित्र के पदों पर भर्ती की जाएगी।
वहीं, मे. जैन एसोसिएट एंड इंटरप्राइजेज, रायगढ़ में इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर के रिक्त पदों के लिए भी चयन किया जाएगा।इच्छुक अभ्यर्थी प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेकर अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
इस प्लेसमेंट कैम्प का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी योग्यताओं का सही उपयोग कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।
