21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन

CG Placement Camp: रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 23 दिसम्बर 2025 को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

रायगढ़

image

Shradha Jaiswal

Dec 21, 2025

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन(photo-patrika)

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन(photo-patrika)

CG Placement Camp: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 23 दिसम्बर 2025 को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह कैम्प प्रातः 10:30 बजे से शुरू होगा और इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों और बायोडाटा के साथ इस कैम्प में भाग ले सकते हैं।

CG Placement Camp: 126 रिक्त पदों पर भर्ती

जिला रोजगार अधिकारी रायगढ़ ने जानकारी दी कि इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से कुल 126 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें पेरेनियल टेक्नोलॉजीज प्रा.लि., बावधन, पुणे (महाराष्ट्र) में डीजी ऑपरेटर और सर्विस इंजीनियर के पद शामिल हैं। इसके अलावा, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, रायगढ़ में डेवलपमेंट मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, बिजनेस एसोसिएट और लाइफ मित्र के पदों पर भर्ती की जाएगी।

कैम्प के लाभ और प्रक्रिया

वहीं, मे. जैन एसोसिएट एंड इंटरप्राइजेज, रायगढ़ में इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर के रिक्त पदों के लिए भी चयन किया जाएगा।इच्छुक अभ्यर्थी प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेकर अपनी योग्यता के अनुसार उपयुक्त पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अभ्यर्थियों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

इस प्लेसमेंट कैम्प का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर प्रदान करना है, ताकि वे अपनी योग्यताओं का सही उपयोग कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, रायगढ़ में संपर्क कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Dec 2025 05:33 pm

Published on:

21 Dec 2025 05:32 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

मम्मी पापा साॅरी, आप लोगों का बहुत ज्यादा पैसा खर्च करा दी… सुसाइड नोट लिखकर BSC की छात्रा ने दे दी जान, मचा हड़कंप

बीएससी की छात्रा ने हॉस्टल में फांसी लगाकर दी जान (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

19, 20 व 21 दिसंबर को कोहरे का 'येलो अलर्ट' जारी

कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
रायगढ़

New power division in CG: छत्तीसगढ़ के इस जिले में बनेगा नए विद्युत संभाग

नए विद्युत संभाग बनाने मिली हरी झंडी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

दो सगे भाइयों की मौत से परिजनों में मचा कोहराम, जानें कैसे हुआ हादसा?

मौत (Photo source- Patrika)
रायगढ़

New Rail Line: चौथी रेल लाइन का काम पूरा.. यात्रियों को मिली बड़ी राहत, अब समय पर मिलेगी ट्रेन

New rail Line in cg
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.