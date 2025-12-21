युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर! रायगढ़ में 23 दिसंबर को होगा प्लेसमेंट कैम्प, 126 रिक्त पदों के लिए आवेदन

CG Placement Camp: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 23 दिसम्बर 2025 को प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जाएगा। यह कैम्प प्रातः 10:30 बजे से शुरू होगा और इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों और बायोडाटा के साथ इस कैम्प में भाग ले सकते हैं।