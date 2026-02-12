12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायगढ़

Raigarh Carbon Plant Accident: पिता-पुत्र और 9 माह की मासूम समेत 4 की मौत, अस्पताल में गूंजती रहीं चीखें, FIR वापस लेने का दबाव

Raigarh Carbon Plant Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हुए मंगल कार्बन प्लांट हादसे ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानीपाथर स्थित मंगल कार्बन प्लांट में 5 फरवरी को हुए भीषण ब्लास्ट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है।

3 min read
Google source verification

रायगढ़

image

Khyati Parihar

Feb 12, 2026

मौत (File Photo)

मौत (File Photo)

Raigarh Carbon Plant Accident: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में हुए मंगल कार्बन प्लांट हादसे ने एक पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। खरसिया थाना क्षेत्र के ग्राम बानीपाथर स्थित मंगल कार्बन प्लांट में 5 फरवरी को हुए भीषण ब्लास्ट की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर चार हो गई है। इलाज के दौरान 9 माह की मासूम बच्ची के बाद 11 फरवरी को तीन अन्य लोगों ने भी दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के पिता, पुत्र और मासूम बच्ची की मौत से गांव में शोक की लहर है।

घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर नेशनल हाईवे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचकर हालात को संभालने में जुट गए।

Raigarh Carbon Plant Accident: अस्पताल में गूंजती रही चीखें

अस्पताल के वार्ड में उस मां की चीखें गूंजती रहीं, जिसने अपनी 9 माह की दूधमुंही बच्ची और पति को खो दिया। बुधवार दोपहर ससुर साहेब लाल खड़िया ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वे वेंटिलेटर पर थे। एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

ऐसे हुआ था हादसा

जानकारी के अनुसार 5 फरवरी की सुबह करीब 10 बजे प्लांट के फर्नेस में श्रमिक पुराने टायर गलाने का काम कर रहे थे। इसी दौरान मशीन का ढक्कन अचानक खुल गया और ऑक्सीजन अंदर जाते ही जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों के साथ खौलता गर्म पदार्थ वहां काम कर रहे श्रमिकों पर जा गिरा, जिससे एक मासूम सहित सात श्रमिक गंभीर रूप से झुलस गए। अन्य श्रमिकों ने तत्काल प्लांट मालिक को सूचना दी और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिंदल अस्पताल रेफर किया गया। हालत गंभीर होने पर उन्हें रायपुर स्थित कलड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में भर्ती कराया गया।

ये भी पढ़ें

Road accident: घायल युवक का इलाज कराने जा रहे 3 दोस्तों को ट्राला ने मारी टक्कर, 1 की कुचलकर मौत, 2 गंभीर
सुरजपुर
Road accident

मृतकों के नाम

  • भूमि खड़िया (9 माह)
  • शिव खड़िया (27 वर्ष)
  • साहेब लाल खड़िया (45 वर्ष)
  • इंदीवर (19 वर्ष)

भूमि, शिव और साहेब लाल एक ही परिवार के सदस्य थे। वहीं अन्य घायल मजदूरों का इलाज रायपुर के कलड़ा बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी सेंटर में जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है।

एक ही परिवार के 4 लोग झुलसे थे

इस घटना में एक ही परिवार के चार लोग आग की चपेट में आए थे। साहेबलाल खड़िया (46) 80-90%, शिव खड़िया (27) 80-90%, उदासिनी खड़िया (25) 30-40% और भूमि खड़िया (9 माह) 80-90% तक झुलस गए थे। बच्ची ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। देर रात पिता शिव खड़िया की भी मौत हो गई। जबकि 19 साल के युवक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई।

श्रमिक सुरक्षा में लापरवाही

उदासिनी के भाई सूरज किसान ने बताया कि 9 महीने की भांजी और जीजा की मौत हो गई। बहन अस्पताल में भर्ती है और उसका रो-रोकर बुरा हाल है। काम के दौरान सुरक्षा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जाता था। इस वजह से ये हादसा हुआ है। सूरज ने बताया कि बहन के चार बच्चों में से अब दो की मौत हो चुकी है, जबकि एक बेटा और एक बेटी घर पर हैं।

संबंधित खबरें

कोयले में मिलावट का खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Coal supply controversy: कोयले में मिलावट का खेल! मौदा प्लांट की सप्लाई में छाई की घालमेल, वायरल वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं

मौत (File Photo)

हैवान बना पिता! पहले मासूम बेटे को कुएं में फेंका, फिर खुद उतरकर डुबोकर ली जान… ऐसे खुली वारदात की परतें

sex racket

Sex रैकेट का पर्दाफाश… आपत्तिजनक सामग्री के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार, ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराकर हो रही थी अवैध कमाई

SEX Racket की सूचना पर CSP की रेड (photo source- Patrika)

SEX Racket की सूचना पर CSP की रेड, मकान मालिक और संदिग्ध महिला गिरफ्तार

सभी स्कूलों के छात्रों की अनिवार्य सहभागिता (photo source- Patrika)

CG News: 5वीं-8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में सभी स्कूलों की अनिवार्य सहभागिता, DEO ने दिए निर्देश

CG News, Breaking news, Patrika Breaking news

Gas Tank Explosion: मंगल कार्बन टायर फैक्ट्री में बड़ा हादसा, गैस टैंक फटने से मासूम समेत 8 लोग घायल, मची अफरा-तफरी

शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म (photo source- Patrika)

CG Rape Case: शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, अश्लील वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, फिर…

देह व्यापार का भंडाफोड़ (photo source- Patrika)

Sex Racket: देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 24 घंटे में हुई दूसरी बड़ी कार्रवाई

नशीली दवा मिलाकर महिला से रेप (photo source- Patrika)

CG Rape Case: शादी के बाद मायके में रह रही महिला से रेप, कोल्ड ड्रिंक में मिलाई नशीली दवा, फिर वीडियो बनाकर…

घायलों का उपचार जारी

उक्त प्लांट में हादसे के बाद अभी तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है बाकी के चार श्रमिक अभी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। घायलों में साहेब लाल खडिय़ा (45 वर्ष) 80-90 प्रतिशत झुलसे, उदाशिनी खडिय़ा (25 वर्ष) 30-40 प्रतिशत झुलसी, कौशल (25 वर्ष) 70-80 प्रतिशत झुलसे और प्रिया (32 वर्ष) 70-80 प्रतिशत झुलसे होने के कारण इनका अभी उपचार जारी है, लेकिन फिलहाल स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है।

FIR वापस लेने का दबाव

हादसे के बाद खरसिया थाने में प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। परिजनों का आरोप है कि अब केस वापस लेने और बयान बदलने का दबाव बनाया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Feb 2026 12:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raigarh / Raigarh Carbon Plant Accident: पिता-पुत्र और 9 माह की मासूम समेत 4 की मौत, अस्पताल में गूंजती रहीं चीखें, FIR वापस लेने का दबाव

बड़ी खबरें

View All

रायगढ़

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Coal supply controversy: कोयले में मिलावट का खेल! मौदा प्लांट की सप्लाई में छाई की घालमेल, वायरल वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं

कोयले में मिलावट का खेल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
रायगढ़

हैवान बना पिता! पहले मासूम बेटे को कुएं में फेंका, फिर खुद उतरकर डुबोकर ली जान… ऐसे खुली वारदात की परतें

मौत (File Photo)
रायगढ़

Sex रैकेट का पर्दाफाश… आपत्तिजनक सामग्री के साथ 3 महिलाएं गिरफ्तार, ग्राहकों को लड़कियां उपलब्ध कराकर हो रही थी अवैध कमाई

sex racket
रायगढ़

SEX Racket की सूचना पर CSP की रेड, मकान मालिक और संदिग्ध महिला गिरफ्तार

SEX Racket की सूचना पर CSP की रेड (photo source- Patrika)
रायगढ़

CG News: 5वीं-8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा में सभी स्कूलों की अनिवार्य सहभागिता, DEO ने दिए निर्देश

सभी स्कूलों के छात्रों की अनिवार्य सहभागिता (photo source- Patrika)
रायगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.