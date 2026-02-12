Coal supply controversy: कोयले में मिलावट का खेल! मौदा प्लांट की सप्लाई में छाई की घालमेल, वायरल वीडियो के बाद भी कार्रवाई नहीं

तमनार क्षेत्र अंतर्गत ग्राम तिलाईपाली में एनटीपीसी को आवंटित कोल ब्लॉक है जहां से एनटीपीसी लारा को कोयला की आपूर्ति की जाती है। चूंकि खदान से एनटीपीसी लारा को रेल मार्ग से सप्लाई किया जाता है इसके कारण यहां अब तक कोई शिकायत नहीं मिली है, लेकिन इसी खदान से एनटीपीसी की नागपुर में स्थित मौदा प्लांट के लिए भी तिलाईपाली खदान से कोयला की आपूर्ति की जा रही है। जिसके लिए एनटीपीसी ने तिलाईपाली खदान से कारीछापर साइडिंग तक के लिए ट्रांसपोर्टिंग का कार्य स्वामी फ्यूल्स को दिया गया है। बताया जाता है कि उक्त ट्रांसपोर्टिंग कंपनी बाहर की होने के पेट्री कॉंट्रेक्ट में रायगढ़ के का एक बड़ा ट्रांसपोर्टर कार्य कर रहा है।