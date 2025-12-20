Weather Update: 19, 20 व 21 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट जारी, इन जिलों में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, देखें अपडेट

कड़ाके की ठंड (Photo Source- Patrika)
CG Weather Update: रायगढ़ जिले में ठंडी हवा के लगातार आगमन होने के साथ मौसम विभाग द्वारा यलो अलर्ट जारी किया है। जिले के कुछ हिस्से में घना कोहरा के साथ ठंड पडऩे की संभावना है। फिलहाल अधिकतम तापमान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन शाम होते ही न्यूनतम तापमान में तेजी से गिरावट होना शुरू हो जा रहा है। इससे सुबह होते तक शहर का तापमान 8 डिग्री तक पहुंच जा रहा है।
विगत सप्ताहभर से मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव हो रहा है। इससे एक-दो दिन तेज ठंड फिर थोड़ी कम हो रही है, लेकिन इस बीच अब उत्तर-पश्चिम से ठंडी हवा के आगमन होने के कारण न्यूनतम तापमान में गिरावट आना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने यलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि है कि अगले दो दिनों तक जिले के कुछ हिस्सों में माध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है।
इससे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज ठंड पड़ सकती है। साथ ही अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में एक-दो डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को दिन के समय हल्की बादल होने के कारण धूप का असर बहुत कम रहा। इससे अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहा, लेकिन शाम होते ही गिरावट का दौर शुरू हो गया और रात के 12 बजते तक शहर का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह होते तक न्यूनतम तापमान गिरकर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है।
मौसम विभाग द्वारा यलो अलर्ट जारी करते हुए बताया कि जिले में 19, 20, 21 दिसंबर को रायगढ़, कोरबा और मुंगेली जिला के पठार क्षेत्रों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इसके चलते लोगों को पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े का उपयोग करना चाहिए, साथ ही ठंडी हवा से बचने के लिए घर के अंदर ही रहना उचित है। इसके साथ ही बच्चों व बुजुर्गों को ठंड से बचते हुए ज्यादा से ज्यादा गर्म पेय का उपयोग करने से काफी लाभ मिलेगा।
इस संंबंध में मौसम विभाग का कहना है कि इन दिनों पड़ रही शीतलहार व कोहरा का असर फसलों पर भी पडऩे की संभावना है। बागवानी फसलों को ठंड से बचाने की जरूरत है। साथ ही फसल को पालिथिन से ढंकने से ठंड का असर कम होगा। ठंड के चलते आलू, गोभी व टमाटर की फसल को ज्यादा नुकसान होता है। इससे दवा का भी छिडक़ाव जरूरी है।
लगातार बदलते मौसम में बीपी, शुगर व लकवा के मरीजों के लिए घातक हो सकता है। इस तरह के मरीजों को इस कडक़ड़ाती ठंड से बचते हुए विशेष डाक्टरों के संपर्क में रहना चाहिए, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत आते ही तत्काल उपचार हो सके। डाक्टर भी लगातार एडवाइजरी जारी कर रहे हैं कि बीमार व्यक्तियों को ज्यादा से ज्यादा गर्म पेय व गर्म खाद्य पदार्थ का उपयोग करना चाहिए, ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे, क्योंकि ठंड लगने से ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जो सेहत के लिए घातक हो सकता है।
