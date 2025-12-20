Weather Update: 19, 20 व 21 दिसंबर को कोहरे का येलो अलर्ट जारी, इन जिलों में पड़ेगी हाड़ कंपाने वाली ठंड, देखें अपडेट

इससे न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने की उम्मीद है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में तेज ठंड पड़ सकती है। साथ ही अगले दो दिनों तक न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री तक रहेगा। इसके बाद न्यूनतम तापमान में एक-दो डिग्री वृद्धि होने की संभावना है। हालांकि शुक्रवार को दिन के समय हल्की बादल होने के कारण धूप का असर बहुत कम रहा। इससे अधिकतम तापमान 27 डिग्री तक रहा, लेकिन शाम होते ही गिरावट का दौर शुरू हो गया और रात के 12 बजते तक शहर का तापमान 10 डिग्री तक पहुंच गया। सुबह होते तक न्यूनतम तापमान गिरकर 7 से 8 डिग्री तक पहुंच सकता है।