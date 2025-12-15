CG Weather Update: मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी कड़ाके की ठंड… फुटपाथ पर रह रहे लोगों की बढ़ी मुश्किलें

बस्तर में इन दिनों शीतलहर जैसे हालात बने हुए हैं। सुबह देर तक घना कोहरा छाया रहता है, वहीं रात में ठंडी हवाओं के चलते ठंड और अधिक बढ़ जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक, शनिवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री कम है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार इस वर्ष बस्तर में हुई अच्छी बारिश और जल स्रोतों में भरपूर पानी के कारण ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ठंड और बढऩे की आशंका जताई जा रही है।