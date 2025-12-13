13 दिसंबर 2025,

शनिवार

रायपुर

मौसम में बदलाव के संकेत… 14, 15, 16 दिसंबर तक ठंड से राहत, देखें ताजा अपडेट

CG Weather Update: 14 दिसंबर से पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति खत्म हो जाएगी। बता दें कि पिछले 24 घंटे में मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर चली है..

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 13, 2025

CG Weather Update

Cold wave warning issued by IMD ( File Photo Patrika )

CG Weather Update: प्रदेश में पड़ रही कड़ाके के ठंड से राहत की खबर आ रही है। प्रदेश के उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ में अगले तीन दिनों तक ठंड में कमी आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ोत्तरी होगी। इससे ठंड में हल्की कमी आएगी। वहीं 14 दिसंबर से पूरे प्रदेश में शीतलहर की स्थिति खत्म हो जाएगी। बता दें कि पिछले 24 घंटे में मध्य व उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर शीतलहर चली है।

CG Weather Update: सर्दी का सितम जारी

उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह आंख खुलते ही सर्दी का सितम शुरू हो जा रहा है। धूप रहते तक दोपहर में थोड़ी राहत मिल रही। इसके बाद शाम 6-7 बजे से फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का असर लोगों के जनजीवन पर भी पड़ रहा है। इधर ताबड़तोड़ पड़ रही ठंड से गर्म कपड़ों का व्यापार 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सुबह उत्तर पूर्व की ओर से 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चली। रात में शीतलहर का असर देखने को मिला।

सेहत पर असर

कड़ाके की ठंड पडऩे से बच्चे, बुजुर्गों के सेहत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। इन दिनों 50 से अधिक बच्चे सर्दी, खांसी और बुखार से पीडि़त होकर इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टर भी बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखने के लिए कह रहे हैं। महिला एवं पुरूष वार्ड में भी वायरल फीवर के सबसे ज्यादा मरीज भर्ती हुए हैं।

अंबिकापुर में सबसे ज्यादा ठंडा

राजधानी में शनिवार को न्यूनतम तापमान 12.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.1 डिग्री ज्यादा रहा। अधिकतम तापमान 29.2 डिग्री रहा, जो मामूली ज्यादा रहा। अंबिकापुर प्रदेश में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। यहां पारा 5.3 डिग्री रहा। अगले 24 घंटे में कुछ जिलों में शीतलहर चलने की संभावना है। दो दिनों बाद मौसम शुष्क रहेगा।

चिल्फी घाटी में भी पाला पड़ने लगा

शनिवार को अधिकतम तापमान 29 व न्यूनतम तापमान 12 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। उत्तर से आ रही ठंडी हवा से इन दिनों राजधानी समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जशपुर समेत अंबिकापुर के कुछ इलाकों व चिल्फी घाटी में पाला भी पडऩे लगा है। दिसंबर के पूरे माह अच्छी ठंड पडऩे के आसार हैं। पिछले कई सालों से इस माह शीतलहर चलने का भी ट्रेंड रहा है।

Published on:

13 Dec 2025 07:36 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / मौसम में बदलाव के संकेत… 14, 15, 16 दिसंबर तक ठंड से राहत, देखें ताजा अपडेट

