मौसम में बदलाव के संकेत… 14, 15, 16 दिसंबर तक ठंड से राहत, देखें ताजा अपडेट

उत्तर से आ रही ठंडी हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह आंख खुलते ही सर्दी का सितम शुरू हो जा रहा है। धूप रहते तक दोपहर में थोड़ी राहत मिल रही। इसके बाद शाम 6-7 बजे से फिर से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ठंड का असर लोगों के जनजीवन पर भी पड़ रहा है। इधर ताबड़तोड़ पड़ रही ठंड से गर्म कपड़ों का व्यापार 20 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सुबह उत्तर पूर्व की ओर से 11 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चली। रात में शीतलहर का असर देखने को मिला।