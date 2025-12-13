13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों के लिए बड़ा ऐलान.. इस तरह ब्याज में मिलेगा 50 प्रतिशत की छूट

CG News: छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85 वीं बोर्ड बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मंडल अध्यक्ष ने एकमुश्त बकाया राशि देने पर ब्याज में 50 प्रतिशत छूट का ऐलान किया है…

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Chandu Nirmalkar

Dec 13, 2025

CG News

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल का फैसला ( Photo - Patrika )

CG News: हाउसिंग बोर्ड की संपत्ति को खरीद कर समय पर किश्त नहीं जमा करने वाले हितग्राहियों को अब एकमुश्त बकाया राशि जमा करने पर ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की 85 वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।

CG News: मंडल अध्यक्ष ने ली बैठक

नवा रायपुर अटल नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड मुख्यालय आयोजित बैठक छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष अनुराग सिंह देव की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने बताया कि मकान क्रय करने के बाद कई हितग्राहियों द्वारा विभिन्न कारणों से समय पर किश्त की राशि जमा नहीं की जा रही थी। इसके कारण उनके भवनों पर विलंबित अवधि का ब्याज लग रहा है। इस पर हितग्राहियों ने ब्याज माफी का निवेदन किया।

हितग्राहियों को राहत

इस पर बोर्ड द्वारा स्ववित्तीय एवं भाड़ाक्रय आधार पर आवंटित संपत्तियों के मामले में हितग्राहियों को राहत प्रदान की गई है। इस श्रेणी की संपत्तियों के हितग्राही यदि अपनी संपूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करते हैं तो उन्हें विलंबित अवधि की ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह निर्णय हितग्राहियों को सीधे आर्थिक राहत प्रदान करेगा। साथ ही आवंटित संपत्तियों पर लंबित जलप्रदाय शुल्क (वॉटर चार्जेस) को एकमुश्त जमा करने पर भारित सरचार्ज में 50 प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया गया है।

बैठक में आयुक्त अवनीश कुमार शरण, विशेष सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग डीएस भारद्वाज, विशेष सचिव वित्त विभाग शीतल शाश्वत, प्रतिनिधि लोक निर्माण विभाग जीआर रावटे, प्रतिनिधि क्षेत्रीय प्रमुख हुडको के. सुरेश कुमार समेत अन्य शामिल रहे।

15 दिन में मंगाएंगे निविदा

हाउसिंग बोर्ड की ओर से विक्रय/आवंटित संपत्तियों के विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही हितग्राहियों को संपत्ति का भौतिक आधिपत्य (कब्जा) प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्यस्तरीय आवास मेला में 26 जिलों में 2060 करोड़ के परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। इस मेले में कुल 1477 मकानों के विरुद्ध लगभग 3500 ऑफर प्राप्त हुए, जिसका मूल्य लगभग 303 करोड़ है। इस पर बोर्ड के सदस्यों ने इन योजनाओं में से लगभग 11 योजनाओं का बुङ्क्षकग पर्याप्त मिलने पर नियमानुसार 15 दिवस में निविदा आमंत्रण कर निर्माण की कार्रवाई करने मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 01:47 pm

Published on:

13 Dec 2025 01:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों के लिए बड़ा ऐलान.. इस तरह ब्याज में मिलेगा 50 प्रतिशत की छूट

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: तूहर टोकन ऐप अब 24 घंटे उपलब्ध

किसान की सांकेतिक फोटो
रायपुर

किसानों से लूट.. 199 रुपए किलो वाला बीज 296 रुपए में खरीद रहे, पत्रिका ने किया पर्दाफाश

CG News
रायपुर

तूहर टोकन ऐप अब दिन-रात काम करेगा

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! धान विक्रय प्रक्रिया हुई सरल, अब दिन-रात कभी भी मिलेगा तूहर टोकन...(photo-patrika)
रायपुर

छत्तीसगढ़ में 513 नए 4G टावरों को मंजूरी

छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने कहा...(photo-patrika)
रायपुर

प्रदेश में मखाना खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल, किसानों के लिए खुलेंगे नए अवसर, सरकार देगी भारी सब्सिडी...(photo-patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.