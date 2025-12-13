हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों के लिए बड़ा ऐलान.. इस तरह ब्याज में मिलेगा 50 प्रतिशत की छूट

हाउसिंग बोर्ड की ओर से विक्रय/आवंटित संपत्तियों के विक्रय विलेख के निष्पादन के साथ ही हितग्राहियों को संपत्ति का भौतिक आधिपत्य (कब्जा) प्रदान किया जाएगा। वहीं राज्यस्तरीय आवास मेला में 26 जिलों में 2060 करोड़ के परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया था। इस मेले में कुल 1477 मकानों के विरुद्ध लगभग 3500 ऑफर प्राप्त हुए, जिसका मूल्य लगभग 303 करोड़ है। इस पर बोर्ड के सदस्यों ने इन योजनाओं में से लगभग 11 योजनाओं का बुङ्क्षकग पर्याप्त मिलने पर नियमानुसार 15 दिवस में निविदा आमंत्रण कर निर्माण की कार्रवाई करने मण्डल द्वारा निर्देशित किया गया।