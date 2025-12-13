13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने क्या कहा…

Digital Bharat Nidhi: डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाने को मंजूरी दी गई है।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Dec 13, 2025

छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने कहा...(photo-patrika)

छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने कहा...(photo-patrika)

Digital Bharat Nidhi: छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह स्वीकृति डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत बीएसएनएल के माध्यम से दी गई है और इसे नक्सली उन्मूलन के प्रयासों के प्रतिफल की पहली कड़ी बताया।

Digital Bharat Nidhi: सीएम साय ने जताया केंद्र का आभार

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन टावरों के स्थापित होने से दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इससे न केवल संचार व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि डिजिटल सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।

ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं और ई-सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य के समग्र विकास और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

13 Dec 2025 11:59 am

Published on:

13 Dec 2025 11:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने क्या कहा…

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

तूहर टोकन ऐप अब दिन-रात काम करेगा

किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी! धान विक्रय प्रक्रिया हुई सरल, अब दिन-रात कभी भी मिलेगा तूहर टोकन...(photo-patrika)
रायपुर

प्रदेश में मखाना खेती को मिलेगा प्रोत्साहन

छत्तीसगढ़ मखाना बोर्ड में शामिल, किसानों के लिए खुलेंगे नए अवसर, सरकार देगी भारी सब्सिडी...(photo-patrika)
रायपुर

रजवाड़ा रिसॉर्ट के रेस्तरां में गिरी फॉल सीलिंग

रायपुर के VIP रोड पर बड़ा हादसा! रजवाड़ा रिसॉर्ट के रेस्तरां में गिरी फॉल सीलिंग, खाना खा रहे लोग घायल...(photo-patrika)
रायपुर

14 हजार महिलाएं महतारी वंदन योजना से वंचित, जानें वजह

महतारी वंदन योजना (Photo - DPR chhattisgarh )
रायपुर

आज बस्तर ओलंपिक 2025 का फाइनल दिन

रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.