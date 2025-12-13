छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने क्या कहा…

छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने कहा...(photo-patrika)
Digital Bharat Nidhi: छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह स्वीकृति डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत बीएसएनएल के माध्यम से दी गई है और इसे नक्सली उन्मूलन के प्रयासों के प्रतिफल की पहली कड़ी बताया।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि इन टावरों के स्थापित होने से दूरस्थ और नक्सल प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सुविधा मिलेगी। इससे न केवल संचार व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि डिजिटल सेवाओं की पहुंच भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले से इन क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान, सरकारी योजनाओं और ई-सेवाओं तक लोगों की आसान पहुंच सुनिश्चित होगी, जिससे सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय के लिए छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह पहल राज्य के समग्र विकास और डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।