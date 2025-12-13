छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मिला बढ़ावा, BSNL लगाएगा 513 नए 4G मोबाइल टावर, जानें CM साय ने क्या कहा…

Digital Bharat Nidhi: छत्तीसगढ़ में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 513 नए 4G मोबाइल टावर लगाए जाने को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह स्वीकृति डिजिटल भारत निधि के अंतर्गत बीएसएनएल के माध्यम से दी गई है और इसे नक्सली उन्मूलन के प्रयासों के प्रतिफल की पहली कड़ी बताया।