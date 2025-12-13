रायपुर के VIP रोड पर बड़ा हादसा! रजवाड़ा रिसॉर्ट के रेस्तरां में गिरी फॉल सीलिंग, खाना खा रहे लोग घायल...(photo-patrika)
Raipur News: छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित रजवाड़ा रिसॉर्ट में शुक्रवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। रिसॉर्ट के रेस्तरां की भारी-भरकम फॉल सीलिंग अचानक गिर गई, जिससे वहां खाना खा रहे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और चीख-पुकार सुनाई देने लगी।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के वक्त रेस्तरां में 25 से अधिक लोग मौजूद थे। अचानक छत से फॉल सीलिंग गिरते ही लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे। इस दुर्घटना में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल एंबुलेंस की मदद से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया।
बता दें की जिस हॉल में रेस्तरां संचालित हो रहा था, वह निर्माणाधीन बताया जा रहा है। सजावटी डिजाइन और भारी लाइटिंग के चलते फॉल सीलिंग का वजन अधिक था, जिससे गिरने पर नुकसान ज्यादा हुआ। हादसे के बाद प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पूरा मामला माना थाना क्षेत्र का है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और रिसॉर्ट प्रबंधन की लापरवाही को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।