रायपुर के VIP रोड पर बड़ा हादसा! रजवाड़ा रिसॉर्ट के रेस्तरां में गिरी फॉल सीलिंग, खाना खा रहे लोग घायल…

बता दें की जिस हॉल में रेस्तरां संचालित हो रहा था, वह निर्माणाधीन बताया जा रहा है। सजावटी डिजाइन और भारी लाइटिंग के चलते फॉल सीलिंग का वजन अधिक था, जिससे गिरने पर नुकसान ज्यादा हुआ। हादसे के बाद प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। पूरा मामला माना थाना क्षेत्र का है। प्रशासन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और रिसॉर्ट प्रबंधन की लापरवाही को लेकर भी पड़ताल की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।