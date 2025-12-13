Bastar Olympics 2025: आज बस्तर ओलंपिक 2025 का फाइनल दिन, अमित शाह और बाईचुंग भूटिया होंगे मुख्य अतिथि…

पिछले वर्ष आयोजित बस्तर ओलंपिक ने देशभर में अपनी अलग पहचान बनाई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘मन की बात’ कार्यक्रम में इस आयोजन की विशेष सराहना की थी। बस्तर ओलंपिक का मुख्य उद्देश्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ना, खेलों के माध्यम से सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाना है। इस वर्ष भी राज्य के विभिन्न जिलों से चयनित खिलाड़ी पारंपरिक और आधुनिक खेल विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं।