12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG weather update: उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, बच्चों में हाइपोथर्मिया के 400+ मामले दर्ज

CG weather update: तापमान 5 डिग्री तक पहुंच गया है और पिछले एक माह में आंबेडकर समेत निजी अस्पतालों में 400 से अधिक बच्चे हाइपोथर्मिया के कारण भर्ती हुए हैं।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 12, 2025

शरीर का तापमान गिरते ही बढ़ रहा खतरा (photo source- Patrika)

शरीर का तापमान गिरते ही बढ़ रहा खतरा (photo source- Patrika)

CG weather update: छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड नवजातों व कम उम्र के बच्चों के लिए आफत बन गई है। उत्तरी क्षेत्र का पारा 5 डिग्री पर चल रहा है और यह क्षेत्र शीतलहर की चपेट में है। ऐसे में बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पिछले एक माह में आंबेडकर समेत निजी अस्पतालों में हाइपोथर्मिया के 400 से ज्यादा केस आए हैं।

CG weather update: कई इलाकों में चल रही शीतलहर

पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने पर यही बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को एनआईसीयू व एसएनसीयू में रखकर इलाज करने की जरूरत पड़ रही है। राजधानी समेत प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है, जो नवजात व बच्चों को बीमार कर रहा है। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञों के अनुसार शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। जब ठंड के सीजन में तापमान कम हो जाता है, तब सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होते हैं।

शरीर का तापमान इससे कम होने पर हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों को वयस्कों की तुलना में जल्दी ठंड लगती है क्योंकि उनकी मांसपेशियां कम होती हैं। प्री मेच्योर डिलीवरी, मां को हाई बीपी व सीजेरियन डिलीवरी के कारण भी शिशु को हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ जाता है। नवजात का शरीर का तापमान अचानक कम होना या ठंडा होना, हाइपोथर्मिया का लक्षण है। इससे बचने के लिए बच्चों को टोपी पहनाकर, शरीर को गर्म कपड़े से ढंक लेना चाहिए।

दिन-रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर, कर रहा बीमार

राजधानी में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 11.3 डिग्री रहा। यह सामान्य से 2.8 डिग्री कम है। दिन का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री है। यह सामान्य से मामूली कम है। दिन व रात के तापमान में 17 डिग्री का अंतर है। तापमान में इसी उतार-चढ़ाव के कारण न केवल बच्चे, बल्कि युवा व बुुजुर्ग भी बीमार पडऩे लगे हैं।

आंबेडकर अस्पताल समेत निजी अस्पतालों की ओपीडी में वायरल फीवर के मरीज पहुंचने लगे हैं। आंबेडकर में तो मेडिसिन, पीडियाट्रिक व चेस्ट विभाग में ऐसे 600 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं। जबकि रोजाना 2000 से ज्यादा मरीजों का इलाज ओपीडी में किया जा रहा है। ज्यादातर लोग वायरल, सर्दी-खांसी से बीमार हो रहे हैं।

ज्यादा ठंड में नवजात व छोटे बच्चों को हाइपोथर्मिया का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ऐसे केस आने भी शुरू हो गए हैं। इनमें ज्यादातर रेफरल केस हैं। बच्चों को सुबह कभी भी घर से बाहर न निकालें। इससे हाइपोथर्मिया का रिस्क बढ़ सकता है-डॉ. ओंकार खंडवाल, एचओडी पीडिया आंबेडकर अस्पताल

यह है हाइपोथर्मिया

हाइपोथर्मिया एक लाइफ थ्रेटङ्क्षनग इमरजेंसी की स्थिति है। इसमें शरीर का सामान्य तापमान 98.6 फॉरेनहाइट से नीचे चला जाता है। इसके कारण शरीर सामान्य रूप से फंक्शन नहीं कर पाता है। शरीर के अंग धीरे-धीरे काम करना बंद कर देते हैं। पीडियाट्रिशियन डॉ. आकाश लालवानी के अनुसार ठंड के मौसम में हवा या पानी के संपर्क में आने से शरीर अपनी गर्मी तेजी से खोता है।

दरअसल शरीर की 90 फीसदी गर्मी त्वचा व बाकी सांस के जरिए निकलती है। ठंडी हवा या नमी के संपर्क में यह प्रक्रिया और तेज हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति ठंडे पानी में है, तो उसका शरीर हवा की तुलना में 25 गुना तेजी से अपनी गर्मी खोता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

12 Dec 2025 09:52 am

Published on:

12 Dec 2025 09:51 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG weather update: उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, बच्चों में हाइपोथर्मिया के 400+ मामले दर्ज

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

रोजाना लाखों किसानों को झटका! खरीदी लिमिट घटते ही ऑनलाइन टोकन पर बढ़ा संकट

टोकन का टेंशन (photo source- Patrika)
रायपुर

वायरल चैट्स के बावजूद पुलिस निष्क्रिय, महिला DSP-कारोबारी विवाद भड़का

DSP Kalpana Verma
रायपुर

Ayushman Yojana: आयुष्मान मरीजों के लिए राहत! ACI में फिर शुरू हुई एंजियोप्लास्टी सेवाएं

ACI में सामान्य हुई हार्ट ट्रीटमेंट प्रक्रिया (photo source- Patrika)
रायपुर

साइंस कॉलेज मैदान में शुरू हुआ नालंदा-2 लाइब्रेरी का निर्माण

23 करोड़ की लागत से बनेगी हाई-टेक लाइब्रेरी (photo source- Patrika)
रायपुर

मांढर-सिलियारी स्टेशन के पास ओवरब्रिज निर्माण को मंजूरी

3 लाख से ज्यादा लोगों को बड़ी सौगात (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.