CG weather update: उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, बच्चों में हाइपोथर्मिया के 400+ मामले दर्ज

पर्याप्त सावधानी नहीं बरतने पर यही बच्चे हाइपोथर्मिया का शिकार हो रहे हैं। ऐसे बच्चों को एनआईसीयू व एसएनसीयू में रखकर इलाज करने की जरूरत पड़ रही है। राजधानी समेत प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर व मध्य छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीतलहर चल रही है, जो नवजात व बच्चों को बीमार कर रहा है। बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञों के अनुसार शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है। जब ठंड के सीजन में तापमान कम हो जाता है, तब सबसे ज्यादा बच्चे ही प्रभावित होते हैं।