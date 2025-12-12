लोकसभा में गूंजा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का मुद्दा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांगी AI-आधारित बैंकिंग सुरक्षा

लोकसभा में सांसद अग्रवाल ने मामला उठाया (photo source- Patrika)
Digital Arrest Fraud: लोकसभा में गुरुवार को शून्य काल के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डिजिटल अरेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड में तेजी से ही रही बढ़ोतरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। नागरिकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, खासकर बुजुर्गों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए अग्रवाल ने औपचारिक रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एआई-आधारित सेफ्टी होल्ड गाइडलाइंस और एस्को मैकेनिज्म लागू करने का अनुरोध किया।
अग्रवाल ने बताया कि डिजिटल गिरफ़्तारी स्कैम अब जटिल मनोवैज्ञानिक अपराध बन गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा ऐसी घटनाएं सिर्फ चोरी नहीं है, बल्कि डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नाक के नीचे हो रहे पूंजी और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान है।
Digital Arrest Fraud: सांसद अग्रवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा हम इन फ्रॉड्स में खतरनाक बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को एक बड़ी चुनौती बताया है, यह देखते हुए कि पीडि़तों जिनमें ज्यादातर सीनियर सिटिजन हैं जिन्होंने अकेले भारत में 3,000 करोड़ से ज्यादा गंवा दिए हैं।
जब कोई पीडि़त दबाव में आकर मिनटों में अपनी जिंदगी भर की कमाई का 80 या 90 प्रतिशत ट्रांसफर कर देता है, तो हमारा मौजूदा बैंकिंग सिस्टम इसे एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन के तौर पर प्रोसेस करता है। इसमें बदलाव होना चाहिए।
