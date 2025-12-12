12 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

लोकसभा में गूंजा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का मुद्दा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांगी AI-आधारित बैंकिंग सुरक्षा

Digital Arrest Fraud: लोकसभा में सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने तेजी से बढ़ रहे डिजिटल अरेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड पर गंभीर चिंता जताते हुए नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की मांग की।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 12, 2025

लोकसभा में सांसद अग्रवाल ने मामला उठाया (photo source- Patrika)

लोकसभा में सांसद अग्रवाल ने मामला उठाया (photo source- Patrika)

Digital Arrest Fraud: लोकसभा में गुरुवार को शून्य काल के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डिजिटल अरेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड में तेजी से ही रही बढ़ोतरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। नागरिकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, खासकर बुजुर्गों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए अग्रवाल ने औपचारिक रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एआई-आधारित सेफ्टी होल्ड गाइडलाइंस और एस्को मैकेनिज्म लागू करने का अनुरोध किया।

मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान

अग्रवाल ने बताया कि डिजिटल गिरफ़्तारी स्कैम अब जटिल मनोवैज्ञानिक अपराध बन गए हैं, बृजमोहन अग्रवाल ने कहा ऐसी घटनाएं सिर्फ चोरी नहीं है, बल्कि डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की नाक के नीचे हो रहे पूंजी और मानसिक स्वास्थ्य का बहुत बड़ा नुकसान है।

सोशल मीडिया पर भी पोस्ट कर बताया

Digital Arrest Fraud: सांसद अग्रवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा हम इन फ्रॉड्स में खतरनाक बढ़ोतरी देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को एक बड़ी चुनौती बताया है, यह देखते हुए कि पीडि़तों जिनमें ज्यादातर सीनियर सिटिजन हैं जिन्होंने अकेले भारत में 3,000 करोड़ से ज्यादा गंवा दिए हैं।

जब कोई पीडि़त दबाव में आकर मिनटों में अपनी जिंदगी भर की कमाई का 80 या 90 प्रतिशत ट्रांसफर कर देता है, तो हमारा मौजूदा बैंकिंग सिस्टम इसे एक स्टैंडर्ड ट्रांजैक्शन के तौर पर प्रोसेस करता है। इसमें बदलाव होना चाहिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Dec 2025 10:41 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / लोकसभा में गूंजा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का मुद्दा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांगी AI-आधारित बैंकिंग सुरक्षा

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

सरकारी नौकरियों में फर्जी प्रमाणपत्र का खेल बेनकाब, नए नियम लागू

फर्जी प्रमाणपत्र से नौकरी के कई मामले उजागर (photo source- Patrika)
रायपुर

CG weather update: उत्तरी छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का प्रकोप, बच्चों में हाइपोथर्मिया के 400+ मामले दर्ज

शरीर का तापमान गिरते ही बढ़ रहा खतरा (photo source- Patrika)
रायपुर

रोजाना लाखों किसानों को झटका! खरीदी लिमिट घटते ही ऑनलाइन टोकन पर बढ़ा संकट

टोकन का टेंशन (photo source- Patrika)
रायपुर

वायरल चैट्स के बावजूद पुलिस निष्क्रिय, महिला DSP-कारोबारी विवाद भड़का

DSP Kalpana Verma
रायपुर

Ayushman Yojana: आयुष्मान मरीजों के लिए राहत! ACI में फिर शुरू हुई एंजियोप्लास्टी सेवाएं

ACI में सामान्य हुई हार्ट ट्रीटमेंट प्रक्रिया (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.