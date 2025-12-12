लोकसभा में गूंजा डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ी का मुद्दा, सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मांगी AI-आधारित बैंकिंग सुरक्षा

Digital Arrest Fraud: लोकसभा में गुरुवार को शून्य काल के दौरान सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने डिजिटल अरेस्ट फाइनेंशियल फ्रॉड में तेजी से ही रही बढ़ोतरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। नागरिकों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी, खासकर बुजुर्गों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी को हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए अग्रवाल ने औपचारिक रूप से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एआई-आधारित सेफ्टी होल्ड गाइडलाइंस और एस्को मैकेनिज्म लागू करने का अनुरोध किया।