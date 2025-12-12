वायरल चैट्स के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं, महिला DSP-कारोबारी विवाद ने पकड़ा तूल, पत्नी बोली- थाना जानबूझकर मामला दबा रहा

महिला डीएसपी कल्पना और कारोबारी दीपक टंडन की आपस में जान-पहचान थी। इस बीच महिला डीएसपी के पिता हेमंत वर्मा और भाई राकेश वर्मा से भी दीपक की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने होटल खरीदने व संचालन के लिए दीपक से 30 लाख रुपए की मांग की थी। दीपक ने यह राशि दोनों को दे दिया। कुछ समय बाद महिला डीएसपी के पिता ने पंडरी थाने में दीपक की पत्नी बरखा के खिलाफ 70 लाख रुपए लेकर नहीं लौटाने की शिकायत की। बाद में थाने में केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद बरखा के नाम से चेक बाउंस का मामला कोर्ट में लगा दिया।