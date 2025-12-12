वायरल चैट्स के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं, महिला DSP-कारोबारी विवाद ने पकड़ा तूल, पत्नी बोली- थाना जानबूझकर मामला दबा रहा

DSP Kalpana Verma (फोटो: तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।)
DSP Kalpna Verma Case: महिला डीएसपी और कारोबारी के बीच कुछ दिनों से चल रहे हाईप्रोफाइल ड्रामा डीजीपी तक भी पहुंचा। डीजीपी ने इसे थाना स्तर का मामला बताते हुए उन तक शिकायत नहीं मिलने की जानकारी दी। दूसरी ओर आईजी ने भी इसे आपसी लेन-देन का मामला बताया है।
कारोबारी की पत्नी ने खम्हारडीह थाने में महिला डीएसपी, उनके पिता और भाई के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और प्रताडऩा की शिकायत की, जबकि महिला डीएसपी के पिता ने कारोबारी की पत्नी के खिलाफ कोर्ट में चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया है। बरखा की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
महिला डीएसपी कल्पना और कारोबारी दीपक टंडन की आपस में जान-पहचान थी। इस बीच महिला डीएसपी के पिता हेमंत वर्मा और भाई राकेश वर्मा से भी दीपक की मुलाकात हुई। इसके बाद दोनों ने होटल खरीदने व संचालन के लिए दीपक से 30 लाख रुपए की मांग की थी। दीपक ने यह राशि दोनों को दे दिया। कुछ समय बाद महिला डीएसपी के पिता ने पंडरी थाने में दीपक की पत्नी बरखा के खिलाफ 70 लाख रुपए लेकर नहीं लौटाने की शिकायत की। बाद में थाने में केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद बरखा के नाम से चेक बाउंस का मामला कोर्ट में लगा दिया।
दूसरी ओर बरखा ने खम्हारडीह थाने में महिला डीएसपी के नाम से धमकाने, ब्लैकमेलिंग करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। इस पर अब तक कार्रवाई नहीं हुई है।
डीजीपी अरुण देव गौतम का कहना है कि यह थाना स्तर का मामला है। थाने वाले इस पर कुछ बता सकेंगे। मेरे पास इससे संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है। आईजी अमरेश मिश्रा ने भी इस मामले को दोनों पक्षों के बीच लेन-देन का मामला बताया है।
कारोबारी दीपक और महिला डीएसपी के बीच हुए WhatsApp चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कुछ चैट में निजी बातचीत के अलावा गिफ्ट के रूप में गहने देने का भी जिक्र है। कारोबारी का दावा है कि वह अब तक महिला डीएसपी को 2 करोड़ से अधिक दे चुका है। उनकी कार भी ले लिया गया है।
दूसरी ओर महिला डीएसपी का कहना है कि उनके पिता और भाई के साथ दीपक का लेन-देन का मामला है। डीएसपी होने के कारण उनका नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। दूसरी ओर कारोबारी दीपक ने कहा कि डीएसपी की संपत्ति की भी जांच होनी चाहिए। पुलिस ने अब तक उनकी पत्नी की शिकायत पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया है।
