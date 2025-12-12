23 करोड़ की लागत से बनेगी हाई-टेक लाइब्रेरी, 1000 युवाओं को पढ़ाई करने की मिलेगी सुविधा

Nalanda-2 Library: साइंस कॉलेज मैदान के पास से यूथ हब चौपाटी को 22 नवंबर को हटाकर आमानाका ओवरब्रिज के पास वेंडर जोन में शिफ्ट किया गया। परंतु अभी तक यहां कोई दुकान नहीं खुल पाई है। इस जगह स्मार्ट सिटी कंपनी के इंजीनियर अभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम करा रहे हैं। लाइटिंग और सभी 60 खानपान स्टॉलों में बिजली कनेक्शन करने का काम पूरा कर लिया है। पानी सप्लाई का काम चल रहा रहा है। इसके लिए चौपाटी के पीछे वाले हिस्से में सडक़ किनारे बोरवेल कराया गया है।