CG Crime: पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर, साइंस कॉलेज के पास पकड़ाए थे आरोपी

इसके अलावा हुंडई कार, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए है, और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। रायपुर पुलिस मे अभियान चलाकर ड्रग्स तस्करों पर बीते दिनों कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान महिला ड्रग्स तस्कर भी पकड़ी गई थी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात पुलिस अधिकारियों ने की है।