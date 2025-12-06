6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

CG Crime: पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर, साइंस कॉलेज के पास पकड़ाए थे आरोपी

CG Crime: साइंस कॉलेज मैदान के पास रात में एक कार में पहुंचे थे। जहां वे ड्रग्स बेचने की फिराक में ग्राहकों का इंतजार कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हुई और मौके पर पहुंचकर कर आरोपियों को गिरफ्तार किया था।

less than 1 minute read
Google source verification

रायपुर

image

Love Sonkar

Dec 06, 2025

CG Crime: पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर, साइंस कॉलेज के पास पकड़ाए थे आरोपी

पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर (Photo Patrika)

CG Crime: रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। दोनों के पास से 26.22 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपए बताई जा रही है। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशा कहां से लाते थे और इसे किन लोगों को बेचने वाले थे।

कार में ग्राहकों का इंतजार करते पकड़ाया

5 दिसंबर की रात आरोपियों को साइंस कॉलेज मैदान के पास कार में ग्राहकों का इंतजार करते हुए पकड़ा गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचशील नगर निवासी आयुष दुबे उर्फ मयंक तथा पचपेड़ी नाका निवासी मृत्युंजय दुबे उर्फ एमडी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से कार, मोबाइल और नशे सहित कुल 23 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया है।

23 लाख का हीरोइन जब्त

सरस्वती नगर पुलिस के अनुसार, मुखबिर से जानकारी मिली थी कि डीडीयू ऑडिटोरियम रोड पर एक काले रंग की कार में दो युवक चिट्टा बेचने की फिराक में हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान 26.22 ग्राम चिट्टा मिला, जिसकी कीमत करीब 2,60,100 रुपए है।

इसके अलावा हुंडई कार, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए है, और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। रायपुर पुलिस मे अभियान चलाकर ड्रग्स तस्करों पर बीते दिनों कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान महिला ड्रग्स तस्कर भी पकड़ी गई थी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात पुलिस अधिकारियों ने की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Dec 2025 03:07 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Crime: पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर, साइंस कॉलेज के पास पकड़ाए थे आरोपी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा, विकास का नया युग प्रारंभ हो चुका है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा, विकास का नया युग प्रारंभ हो चुका है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड, 7 करोड़ कैश के साथ 18 बैंक लॉकर बरामद, जांच जारी

IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड (photo source- Patrika)
रायपुर

Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द

Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द
रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप! 24 घंटे में इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द, सैकड़ों यात्री फंसे

एयरपोर्ट में रुके सैकड़ों पैसेंजर (photo source- Patrika)
रायपुर

CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, अब अनिवार्य होगी ग्रुप फोटो अपलोडिंग, पढ़े डिटेल्स

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.