CG Crime: पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर, साइंस कॉलेज के पास पकड़ाए थे आरोपी

पुलिस को चकमा देकर थाने से फरार हुए ड्रग तस्कर (Photo Patrika)
CG Crime: रायपुर में पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा है। दोनों के पास से 26.22 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है, जिसकी कीमत करीब ढाई लाख रुपए बताई जा रही है। मामला सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी नशा कहां से लाते थे और इसे किन लोगों को बेचने वाले थे।
5 दिसंबर की रात आरोपियों को साइंस कॉलेज मैदान के पास कार में ग्राहकों का इंतजार करते हुए पकड़ा गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पंचशील नगर निवासी आयुष दुबे उर्फ मयंक तथा पचपेड़ी नाका निवासी मृत्युंजय दुबे उर्फ एमडी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से कार, मोबाइल और नशे सहित कुल 23 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया है।
सरस्वती नगर पुलिस के अनुसार, मुखबिर से जानकारी मिली थी कि डीडीयू ऑडिटोरियम रोड पर एक काले रंग की कार में दो युवक चिट्टा बेचने की फिराक में हैं। पुलिस ने तुरंत घेराबंदी कर दोनों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान 26.22 ग्राम चिट्टा मिला, जिसकी कीमत करीब 2,60,100 रुपए है।
इसके अलावा हुंडई कार, जिसकी कीमत लगभग 23 लाख रुपए है, और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने की बात कह रही है। रायपुर पुलिस मे अभियान चलाकर ड्रग्स तस्करों पर बीते दिनों कार्रवाई की थी। कार्रवाई के दौरान महिला ड्रग्स तस्कर भी पकड़ी गई थी। ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात पुलिस अधिकारियों ने की है।
