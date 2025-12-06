6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड, 7 करोड़ कैश के साथ 18 बैंक लॉकर बरामद, जांच जारी

IT Raid: रायपुर में स्टील व्यापारियों के 45 ठिकानों पर इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी में 7 करोड़ रुपये नकद, 18 बैंक लॉकर और कई अहम दस्तावेज बरामद हुए।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 06, 2025

IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड (photo source- Patrika)

IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड (photo source- Patrika)

IT Raid: स्टील व्यापारियों पर चल रही इनकम टैक्स रेड के दौरान, IT अधिकारियों ने बिजनेसमैन के अलग-अलग ठिकानों से सात करोड़ रुपये कैश और 18 बैंक लॉकर बरामद किए हैं। जिन जगहों पर रेड की जा रही है, उनकी संख्या 40 से बढ़कर 45 हो गई है। गुरुवार को, IT अधिकारियों ने पांच नई जगहों की पहचान की और उनके लिए वारंट जारी किए।

IT Raid: ठिकानों पर आयकर के अफसर रेड

टैक्स चोरी और गड़बड़ियों की शिकायतों के आधार पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 200 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम ने गुरुवार को रायपुर की रिहायशी कॉलोनियों और इंडस्ट्रियल इलाकों में 40 बिजनेसमैन के घरों और बिजनेस की जगहों पर छापा मारा।

पहले दिन, इनकम टैक्स अधिकारियों ने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, ट्रांजैक्शन रजिस्टर और प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की। इस ऑपरेशन के दौरान, बिजनेसमैन से जुड़े पांच और लोगों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद, इनकम टैक्स अधिकारियों ने उन जगहों पर भी छापे मारे गए।

बोगस बिलिंग के पेपर मिले

सूत्रों के मुताबिक, बिजनेसमैन के ठिकानों से करोड़ों रुपये के फर्जी बिलिंग रिकॉर्ड वाले ढीले-ढाले कागज़ बरामद हुए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि ज़्यादातर फर्जी बिल दूसरे राज्यों के बिजनेसमैन के नाम पर जारी किए गए थे। जिन लोगों और फर्मों के नाम फर्जी बिलिंग में इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच के दायरे में ले लिया है। रेड पूरी होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन फर्मों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा जिनके नाम धोखाधड़ी वाली बिलिंग में इस्तेमाल किए गए थे।

ब्लैक मनी प्रापर्टी में निवेश

IT Raid: सूत्रों के मुताबिक, बिजनेसमैन द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। आरोप है कि इन बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपये की बिना बताई इनकम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की है। प्रॉपर्टी में बिना बताई इनकम के इस इन्वेस्टमेंट का पता चलने के बाद, इनकम टैक्स अधिकारी अब इन बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और इनकम के सोर्स की जांच कर रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 01:29 pm

Published on:

06 Dec 2025 01:28 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड, 7 करोड़ कैश के साथ 18 बैंक लॉकर बरामद, जांच जारी

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा, विकास का नया युग प्रारंभ हो चुका है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

CG News: छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें ले रहा, विकास का नया युग प्रारंभ हो चुका है — मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
रायपुर

Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द

Train Canceled: रेल यात्रियों की बढ़ी मुश्किलें, रायपुर-इतवारी समेत ये 12 ट्रेनें रद्द
रायपुर

रायपुर एयरपोर्ट पर हड़कंप! 24 घंटे में इंडिगो की 20 उड़ानें रद्द, सैकड़ों यात्री फंसे

एयरपोर्ट में रुके सैकड़ों पैसेंजर (photo source- Patrika)
रायपुर

CBSE ने जारी की 10वीं-12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा की नई गाइडलाइंस, अब अनिवार्य होगी ग्रुप फोटो अपलोडिंग, पढ़े डिटेल्स

CG Board Exams 2026 (Image: Freepik)
रायपुर

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा, इन 8 अफसरों की कभी भी हो सकती है गिरफ्तारी

RI प्रमोशन परीक्षा में बड़े घोटाले (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.