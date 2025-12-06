IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड, 7 करोड़ कैश के साथ 18 बैंक लॉकर बरामद, जांच जारी

सूत्रों के मुताबिक, बिजनेसमैन के ठिकानों से करोड़ों रुपये के फर्जी बिलिंग रिकॉर्ड वाले ढीले-ढाले कागज़ बरामद हुए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि ज़्यादातर फर्जी बिल दूसरे राज्यों के बिजनेसमैन के नाम पर जारी किए गए थे। जिन लोगों और फर्मों के नाम फर्जी बिलिंग में इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच के दायरे में ले लिया है। रेड पूरी होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन फर्मों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा जिनके नाम धोखाधड़ी वाली बिलिंग में इस्तेमाल किए गए थे।