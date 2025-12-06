IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड, 7 करोड़ कैश के साथ 18 बैंक लॉकर बरामद, जांच जारी

IT की स्टील कारोबारियों के 45 ठिकानों पर रेड (photo source- Patrika)
IT Raid: स्टील व्यापारियों पर चल रही इनकम टैक्स रेड के दौरान, IT अधिकारियों ने बिजनेसमैन के अलग-अलग ठिकानों से सात करोड़ रुपये कैश और 18 बैंक लॉकर बरामद किए हैं। जिन जगहों पर रेड की जा रही है, उनकी संख्या 40 से बढ़कर 45 हो गई है। गुरुवार को, IT अधिकारियों ने पांच नई जगहों की पहचान की और उनके लिए वारंट जारी किए।
टैक्स चोरी और गड़बड़ियों की शिकायतों के आधार पर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 200 अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम ने गुरुवार को रायपुर की रिहायशी कॉलोनियों और इंडस्ट्रियल इलाकों में 40 बिजनेसमैन के घरों और बिजनेस की जगहों पर छापा मारा।
पहले दिन, इनकम टैक्स अधिकारियों ने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, ट्रांजैक्शन रजिस्टर और प्रॉपर्टी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स की जांच शुरू की। इस ऑपरेशन के दौरान, बिजनेसमैन से जुड़े पांच और लोगों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद, इनकम टैक्स अधिकारियों ने उन जगहों पर भी छापे मारे गए।
सूत्रों के मुताबिक, बिजनेसमैन के ठिकानों से करोड़ों रुपये के फर्जी बिलिंग रिकॉर्ड वाले ढीले-ढाले कागज़ बरामद हुए हैं। सूत्रों ने यह भी बताया कि ज़्यादातर फर्जी बिल दूसरे राज्यों के बिजनेसमैन के नाम पर जारी किए गए थे। जिन लोगों और फर्मों के नाम फर्जी बिलिंग में इस्तेमाल किए गए थे, उन्हें भी इनकम टैक्स अधिकारियों ने जांच के दायरे में ले लिया है। रेड पूरी होने के बाद, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन फर्मों के बारे में और जानकारी इकट्ठा करेगा जिनके नाम धोखाधड़ी वाली बिलिंग में इस्तेमाल किए गए थे।
IT Raid: सूत्रों के मुताबिक, बिजनेसमैन द्वारा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के सबूत मिले हैं। आरोप है कि इन बिजनेसमैन ने करोड़ों रुपये की बिना बताई इनकम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट की है। प्रॉपर्टी में बिना बताई इनकम के इस इन्वेस्टमेंट का पता चलने के बाद, इनकम टैक्स अधिकारी अब इन बिजनेसमैन के प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स और इनकम के सोर्स की जांच कर रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग