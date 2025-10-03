Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धमतरी

CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी…

CG Income Tax: धमतरी जिले में डेढ़ माह समय बढ़ाने के बाद भी करीब 5 हजार से अधिक टैक्स पेयर फाइनेंशियल वर्ष-2024-25 के लिए इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाए हैं।

2 min read

धमतरी

image

Shradha Jaiswal

Oct 03, 2025

CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी...(photo-patrika)

CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी...(photo-patrika)

CG Income Tax: छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में डेढ़ माह समय बढ़ाने के बाद भी करीब 5 हजार से अधिक टैक्स पेयर फाइनेंशियल वर्ष-2024-25 के लिए इनकम टैक्स फाइल नहीं कर पाए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इनकम टैक्स जमा करने के लिए 31 जुलाई की तिथि निर्धारित की थी।

बाद में इसकी तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर की गई थी। इसके बाद भी अधिकांश लोगों ने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया। ऐसे में अब 5 लाख से कम इनकम वाले लोगों को 1 हजार की पेनाल्टी तथा 5 लाख से अधिक इनकम वाले लोगाें को 5 हजार पेनाल्टी के साथ 31 दिसंबर तक रिटर्न फाइल दाखिल करना होगा।

CG Income Tax: ITR अब देरी से भरने पर पेनाल्टी

इसके बाद इनकम टैक्स फाइल करने की अंतिम तिथि भी समाप्त हो जाएगी। सीए अजय पारख ने बताया कि धमतरी जिले में करीब 30 हजार से अधिक टैक्स पेयर है। इनमें से करीब 5 हजार रीजनेबल टैक्स पेयर है। यानी ये टैक्स पेयर सिर्फ फाइल मेनटेंन करने के लिए हर साल रिटर्न भरते हैं।

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर को सुविधाएं दे रही, लेकिन तकनीकी समस्या को दूर नहीं किया जा रहा है। 31 जुलाई से लेकर 15 सितंबर तक की स्थिति में विभाग के वेबसाइट में सर्वर की दिक्कत बनी हुई थी। वेबसाइट में रिटर्न फाइल अपलोड ही नहीं हो रहा था। इतने कम समय में सीए को इनकम रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत होती है।

ऑडिट के अधीन बिजनेस करने वाले लोग 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते है। इनकम विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी। पहले 7 लाख तक के लेनदेन में कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 12 लाख तक के लेनदेन में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। यदि किसी कारणवश गलत टैक्स रिटर्न भरा गया तो विभाग द्वारा 60 प्रतिशत अधिक टैक्स की वसूली की जाएगी।

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समयसीमा खत्म

सीए ने बताया कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा रिटर्न फाइल भरने के कई नियमों में सरलीकरण किया है, लेकिन अभी भी कुछ दिक्कतें बनी हुई है। यदि करेंट ईयर का रिटर्न फाइल समय पर दाखिल नहीं हुआ तो देरी होने पर 25 प्रतिशत अधिक टैक्स के साथ रिटर्न फाइल करना होता है।

जबकि पहले से ही 30 प्रतिशत टैक्स लिया जा रहा है। इस तरह अधिक इनकम टैक्स लेने से लोगों को परेशानी होती है। उनका कहना है कि यदि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तिथि में बढ़ोतरी कर दी जाए तो राहत मिल सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

03 Oct 2025 04:14 pm

Published on:

03 Oct 2025 04:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Dhamtari / CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी…

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

धमतरी

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित

CG News: धमतरी में जलपरी जैसे बच्चे का जन्म, देश का दूसरा ऐसा मामला, सिर्फ तीन घंटे तक रहा जीवित
धमतरी

महाअष्टमी के दिन 5 साल की मासूम से अनाचार… पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल, साय सरकार को जमकर घेरा

पीड़ित का हाल जानने कांग्रेसी पहुंचे अस्पताल (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

Digital Crop Survey: डिजिटल क्रॉप सर्वे में धमतरी का जलवा! प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, जानिए कौन हैं लिस्ट में नंबर 1?

डिजिटल क्रॉप (Photo- X narendramodiji)
धमतरी

Dussehra 2025: अनोखी परंपराएं: कहीं रावण के आगे रामायण पाठ, तो कहीं सहस्त्रबाहु के नग्न पुतले का वध… जानें

धमतरी में अलग-अलग रंग का दशहरा (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी

धुनुची नृत्य और संध्या आरती के साथ बंगाली समाज ने शुरू किया देवी आराधना, दशमीं पर सिंदूर खेलने और प्रतिमाविसर्जन की होगी परंपरा

बंगाली एसोसिएशन मना रहा दुर्गा पूजा महोत्सव (फोटो सोर्स- पत्रिका)
धमतरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.