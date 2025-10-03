CG Income Tax: व्यापारियों की लापरवाही! अब 15 सितंबर की डेडलाइन पार, ITR देरी से भरने पर पेनाल्टी…

ऑडिट के अधीन बिजनेस करने वाले लोग 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल कर सकते है। इनकम विभाग ने लोगों को बड़ी राहत दी। पहले 7 लाख तक के लेनदेन में कोई टैक्स नहीं लगता था। अब 12 लाख तक के लेनदेन में कोई टैक्स नहीं लग रहा है। यदि किसी कारणवश गलत टैक्स रिटर्न भरा गया तो विभाग द्वारा 60 प्रतिशत अधिक टैक्स की वसूली की जाएगी।