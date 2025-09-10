Minister OP Chaudhary: मंत्री ओपी चौधरी बोले- इनकम टैक्स में राहत देने के बाद GST में ऐतिहासिक सुधार, जनता की जेब में जाएगा पैसा

अंबिकापुर। भाजपा के प्रदेश मंत्री ओपी चौधरी (Minister OP Chaudhary) बुधवार को अंबिकापुर पहुंचे। उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय संकल्प भवन में प्रेसवार्ता की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्र सरकार ने आयकर में ऐतिहासिक राहत देने के बाद अब जीएसटी प्रणाली में बड़ा सुधार किया है। इस अवसर पर मंत्री राजेश अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया, विधायक प्रबोध मिंज, महापौर मंजूषा भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह सहित भाजपा के कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे।