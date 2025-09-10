Bookie arrested: सटोरिया सत्यम केशरी झारखंड से गिरफ्तार, लंबे समय से था फरार, ये Video भी किया था वायरल

अंबिकापुर. क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन अवैध सट्टे के कारोबार में संलिप्त मुख्य आरोपी सत्यम को कोतवाली पुलिस ने झारखंड से गिरफ्तार (Bookie arrested) किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। उसका कुछ दिन पूर्व एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में उसने आरक्षक प्रवींद्र सिंह समेत अन्य का नाम भी लिया था। हालांकि पुलिस पूर्व में 3 सटोरियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसके अलावा कई म्यूल खाताधारकों पर भी कार्रवाई की जा चुकी है।