Big incident: बेटे को सांप ने डसा तो ले गई अस्पताल, बची जान, खुशी-खुशी घर लौटते वक्त सडक़ हादसे में मां की मौत, बेटी घायल

रामानुजगंज। बेटे को सांप ने डस लिया तो मां इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गई। यहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन बेटे को लेकर खुशी-खुशी घर लौटते वक्त किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। घर पहुंचने से महज 1 किमी पहले सडक़ हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां की जान (Big incident) चली गई, जबकि साथ रही बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सर्पदंश पीडि़त बेटे को चोटें नहीं आईं।