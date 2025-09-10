Big incident: बेटे को सांप ने डसा तो ले गई अस्पताल, बची जान, खुशी-खुशी घर लौटते वक्त सडक़ हादसे में मां की मौत, बेटी घायल

रामानुजगंज। बेटे को सांप ने डस लिया तो मां इलाज के लिए उसे अस्पताल ले गई। यहां उसकी जान तो बच गई, लेकिन बेटे को लेकर खुशी-खुशी घर लौटते वक्त किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। घर पहुंचने से महज 1 किमी पहले सडक़ हादसे में स्कॉर्पियो सवार मां की जान (Big incident) चली गई, जबकि साथ रही बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं सर्पदंश पीडि़त बेटे को चोटें नहीं आईं।
बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बगरा निवासी 45 वर्षीय महिला मनबासो के बेटे जीतू (19 वर्ष) को सोमवार को सांप ने डस (Big incident) लिया था। वह बेटे व बेटी प्रमिला (17) को लेकर बलरामपुर जिला अस्पताल पहुंची। यहां डॉक्टरों ने बेटे की जान बचा ली।
इलाज कराने के बाद मंगलवार की रात वह अस्पताल से स्कॉर्पियो में बेटे व बेटी के साथ घर लौट रही थीं। रात करीब 8 बजे घर पहुंचने से करीब 1 किमी पूर्व एक पिकअप वाहन को बचाने की कोशिश में स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर (Big incident) इतनी जबरदस्त थी कि मां मनबासो और बेटी प्रमिला गंभीर रूप से घायल हो गईं। जबकि सर्पदंश पीडि़त बेटा सुरक्षित है।
साथ रहे अन्य परिजन ने तत्काल दोनों को रामानुजगंज अस्पताल पहुंचाया। यहां इलाज के दौरान मनबासो की मौत हो गई। जबकि बेटी प्रमिला के सिर में गंभीर चोटें आई हैं, उसका इलाज जारी है।
हादसे (Big incident) की सूचना मिलते ही अस्पताल में परिजनों और गांववालों की भीड़ उमड़ पड़ी। बुधवार की दोपहर पीएम पश्चात महिला का शव उसके परिजन को सौंप दिया गया।