Died due to current: होर्डिंग बोर्ड लगाते समय 11वीं केवी करंट की चपेट में आए 4 युवक, 1 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर नगर पंचायत क्षेत्र में मंगलवार की सुबह होर्डिंग बोर्ड लगाने के दौरान 11 केवी तरंगित तार की चपेट में आने से 1 युवक की मौत (Died due to current) हो गई। जबकि 3 अन्य झुलस गए। घायलों को वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बिना प्रशासन व विद्युत विभाग को जानकारी दिए ठेकेदार द्वारा वहां होर्डिंग लगाया जा रहा था। मामले की जांच की जा रही है।
नगर पंचायत वाड्रफनगर में पुलिस चौकी के आसपास फ्लेक्सी बोर्ड लगाने का काम ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा था। इस दौरान विद्युत लाइन के संपर्क में 4 लोग आ गए। इनमें से एक की मौत (Died due to current) हो गई। मृतक की पहचान दीपक राम के रूप में हुई है। वहीं घायल तीनों युवक राजपुर थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं।
घायलों में से एक ने बताया कि प्रत्येक फ्लेक्सी बोर्ड लगाने पर उन्हें 1200 रुपये दिए जा रहे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ये होडिंग बोर्ड नगर पंचायत वाड्रफनगर एवं विद्युत विभाग की अनुमति के बिना लगाए जा रहे थे।
इससे प्रशासन की लापरवाही (Died due to current) और नियमों की अनदेखी भी सामने आई है। हादसे के बाद मौके पर पुलिस और विद्युत विभाग की टीम पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। विद्युत विभाग से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
घटनास्थल के पास से 11 केवी का तार ऊपर से गया था और होर्डिंग का लोहे का एंगल लगभग 20-25 फीट का था। एंगल को उठा कर गड्ढे में डालते वक्त ऊपर विद्युत तरंगित केबल में एंगल सट गया। इससे दीपक राम की मौत (Died due to current) हो गई, वहीं एंगल पकड़े 3 अन्य युवक झुलस गए।