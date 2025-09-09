Died due to current: होर्डिंग बोर्ड लगाते समय 11वीं केवी करंट की चपेट में आए 4 युवक, 1 की मौत, 3 अस्पताल में भर्ती

वाड्रफनगर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर नगर पंचायत क्षेत्र में मंगलवार की सुबह होर्डिंग बोर्ड लगाने के दौरान 11 केवी तरंगित तार की चपेट में आने से 1 युवक की मौत (Died due to current) हो गई। जबकि 3 अन्य झुलस गए। घायलों को वाड्रफनगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बिना प्रशासन व विद्युत विभाग को जानकारी दिए ठेकेदार द्वारा वहां होर्डिंग लगाया जा रहा था। मामले की जांच की जा रही है।