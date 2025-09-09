Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Sky lightning: आकाशीय बिजली गिरने से सरगुजा में 2 किसानों की मौत, साथ काम कर रही एक की पत्नी बेहोश

Sky lightning: एक अपनी पत्नी के साथ खेत में कर रहा था काम, जबकि दूसरा भैंस चराकर लौट रहा था घर, इसी बीच गिर गई आकाशीय बिजली

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Sep 09, 2025

Sky lightning
Dead body of farmer (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. जिले के बतौली थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 अलग-अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों किसान (Sky lightning) थे। ग्राम उमापुर में दंपती खेत में काम कर रहे थे। मौसम खराब था। इसी बीच आकाशीय बिजली आ गिरी और चपेट में आने से पति-पत्नी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश में आई पत्नी ने आस पास के लोगों का आवाज दी। लोगों की मदद से उसके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी घटना ग्राम टीरंग का है। भैंस चराकर घर लौट रहे ग्रामीण आकाशीय बिजली क चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उमापुर निवासी अशोक तिग्गा पिता करलू तिग्गा 38 वर्ष सोमवार को पत्नी ललिता के साथ खेत में काम कर रहा था। मौसम भी खराब था। बारिश के साथ तेज हवा चल रही थी। इसी बीच वहां अचानक आकाशीय बिजली (Sky lightning) गिर गई, इसकी चपेट में पति-पत्नी आ गए। इससे दोनों खेत में ही बेहोश होकर गिर गए।

कुछ देर बाद जब पत्नी को होश आया तो उसने शोर मचाया। शोर सुनकर आस-पास के लोग व घर वाले मौके पर पहुंचे और दोनों को उठाकर घर लाए। अचेत अवस्था में अशोक तिग्गा को इलाज के लिए बतौली अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया। यहां जांच पश्चात डॉक्टर ने उसे मृत घोषित (Sky lightning) कर दिया।

Sky lightning: भैंस चराकर लौट रहे किसान की मौत

बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम टीरंग निवासी 57 वर्षीय सुखउ राम खेती-किसानी करता था। वह सोमवार को भैंस चराने गया था। शाम करीब 7 बजे मवेशियों के साथ घर लौट रहा था। इसी बीच रास्ते में अचानक आकाशीय बिजली उसके ऊपर गिर गई। इससे वह गंभीर रूप से झुलसकर मौके पर ही गिर गया और उसकी मौत (Sky lightning) हो गई। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, यहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

पिछले कुछ दिनों से सरगुजा जिले में गरज-चमक के साथ बारिश हो रही है। सोमवार को भी मौसम खराब होने के कारण बतौली थाना क्षेत्र के 2 स्थानों पर बिजली गिरने से 2 किसानों की मौत (Sky lightning) हो गई। इधर मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग के अनुसार अभी एक-दो दिनों तक मौसम खराब रहने की उम्मीद है। तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। लोग खेतों में काम करने के दौरान सतर्क रहें। अगर तेज गरज के साथ बारिश होती है तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएं।

Published on:

09 Sept 2025 06:30 pm

