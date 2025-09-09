Sky lightning: आकाशीय बिजली गिरने से सरगुजा में 2 किसानों की मौत, साथ काम कर रही एक की पत्नी बेहोश

अंबिकापुर. जिले के बतौली थाना क्षेत्र में सोमवार को 2 अलग-अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों किसान (Sky lightning) थे। ग्राम उमापुर में दंपती खेत में काम कर रहे थे। मौसम खराब था। इसी बीच आकाशीय बिजली आ गिरी और चपेट में आने से पति-पत्नी बेहोश हो गए। कुछ देर बाद होश में आई पत्नी ने आस पास के लोगों का आवाज दी। लोगों की मदद से उसके पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। दूसरी घटना ग्राम टीरंग का है। भैंस चराकर घर लौट रहे ग्रामीण आकाशीय बिजली क चपेट में आ गया। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।