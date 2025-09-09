Big incident: ग्रेडर मशीन ने बाइक पर बैठे दादा-पोता को रौंदा, मासूम की मौत, दादा गंभीर, ड्राइवर हो गया फरार

रामानुजगंज. रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम सनावल-त्रिशूली मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सडक़ निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान ग्रेडर मशीन बैक होते हुए बाइक पर सवार दादा-पोते के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 3 वर्षीय मासूम पोते की मौत (Big incident) हो गई, जबकि दादा का पैर टूट गया। वह गंभीर रूप से घायल है। हादसे में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। पीछै जा रहे ग्रेडर मशीन को देख वहां खड़े लोगों ने उसे ब्रेक लगाने कहा था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया था। घटना से त्रिशूली ग्राम में शोक की लहर है, वहीं परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है।
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के सनावल थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम त्रिशूली निवासी नंदलाल गुप्ता 45 वर्ष अपनी मां लालो देवी 65 वर्ष, पोता आकर्ष उम्र 3 वर्ष के साथ उत्तर प्रदेश के ग्राम घघरा से अपने गांव आ रहे थे। घर पहुंचने के 1 किलोमीटर पीछे गंगा पंडो के घर के पास लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार (Big incident) के माध्यम से सडक़ का निर्माण कराया जा रहा है।
यहां ग्रेडर मशीन चल रहा था, जिसे देखकर नंदलाल गुप्ता ने अपनी बाइक रोक दी एवं ग्रेडर के किनारे होने का इंतजार करने लगा। लेकिन लापरवाही पूर्वक ग्रेडर पीछे आने लगा तो उसे देखकर वहीं खड़े इब्राहिम व पोकलेन ड्राइवर द्वारा आवाज दी गई। लेकिन ग्रेडर चालक अनसुना करते हुए नहीं रूका। इससे ग्रेडर की चपेट में नंदलाल व उसका पोता (Big incident) आ गए।
यह देख महेंद्र साव व इब्राहिम दौडक़र वहां पहुंचे और दोनों को ग्रेडर मशीन से बाहर निकाला, लेकिन कुछ देर बाद ही बालक आकर्ष की मौत हो गई, वहीं नंदलाल का पैर टूट (Big incident) गया, जिसे सनावल अस्पताल ले जाया गया। सनावल थाना प्रभारी गजपति मिर्रे ने बताया कि ग्रेडर मशीन चालक राजेश जायसवाल के विरुद्ध अपराध दर्ज कर लिया गया है। घटना के बाद से वह फरार है।