Big incident: ग्रेडर मशीन ने बाइक पर बैठे दादा-पोता को रौंदा, मासूम की मौत, दादा गंभीर, ड्राइवर हो गया फरार

रामानुजगंज. रामचंद्रपुर विकासखंड के ग्राम सनावल-त्रिशूली मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से सडक़ निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। इस दौरान ग्रेडर मशीन बैक होते हुए बाइक पर सवार दादा-पोते के ऊपर चढ़ गई। हादसे में 3 वर्षीय मासूम पोते की मौत (Big incident) हो गई, जबकि दादा का पैर टूट गया। वह गंभीर रूप से घायल है। हादसे में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई है। पीछै जा रहे ग्रेडर मशीन को देख वहां खड़े लोगों ने उसे ब्रेक लगाने कहा था, लेकिन उसने अनसुना कर दिया था। घटना से त्रिशूली ग्राम में शोक की लहर है, वहीं परिजन का रो-रोकर बुरा हाल है। घटना के बाद से ड्राइवर फरार है।