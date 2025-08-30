Big incident: नदी में 7 साल का बालक तो डबरी में डूब गई बुजुर्ग महिला, पीठ पर बंधी थीं शराब की बोतलें

अंबिकापुर. सरगुजा जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में बालक व बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। नदी में नहाने के दौरान 7 वर्षीय बालक तेज बहाव में बह (Big incident) गया, उसका शव दूसरे गांव में मिला। जबकि डबरी में वृद्ध महिला की डूबने से मौत हो गई। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम केसला में शुक्रवार को नदी में नहाने गए बालक की मौत हो गई थी, जबकि ग्राम नकना में नशे की हालत में डबरी में गिरी 70 वर्षीय वृद्धा की मौत हुई है। बुजुर्ग महिला का शव जब डबरी से बाहर निकाला गया तो उसकी पीठ पर शराब की बोतलें बंधी हुई थीं।