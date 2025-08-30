Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Big incident: नदी में 7 साल का बालक तो डबरी में डूब गई बुजुर्ग महिला, पीठ पर बंधी थीं शराब की बोतलें

Big incident: सरगुजा जिले में दो अलग-अलग घटना में बालक व बुजुर्ग की मौत, शराब पीने की आदी थी महिला, पुलिस ने निकलवाया शव

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 30, 2025

Big incident
Innocent boy and Old age woman dead body (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. सरगुजा जिले में दो अलग-अलग घटनाओं में बालक व बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। नदी में नहाने के दौरान 7 वर्षीय बालक तेज बहाव में बह (Big incident) गया, उसका शव दूसरे गांव में मिला। जबकि डबरी में वृद्ध महिला की डूबने से मौत हो गई। सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम केसला में शुक्रवार को नदी में नहाने गए बालक की मौत हो गई थी, जबकि ग्राम नकना में नशे की हालत में डबरी में गिरी 70 वर्षीय वृद्धा की मौत हुई है। बुजुर्ग महिला का शव जब डबरी से बाहर निकाला गया तो उसकी पीठ पर शराब की बोतलें बंधी हुई थीं।

सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम केसला निवासी अनिल लकड़ा का बेटा अनमोल लकड़ा 7 वर्ष शुक्रवार शाम स्कूल से लौटने के बाद साथी के साथ खेलने निकला था। खेलते-खेलते दोनों बच्चे मांड नदी पुल के पास पहुंचे और नहाने (Big incident) लगे।

इस दौरान अनमोल नदी के तेज बहाव में बह (Big incident) गया। साथ मौजूद बच्चे ने परिजनों और ग्रामीणों को सूचना दी। ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की और करीब 1 किमी दूर ढेलसरा के नवापारा में उसका शव बरामद हुआ।

16 घंटे बाद पहुंची पुलिस

दूसरी घटना ग्राम नकना की है, जहां सुखनी पति सयतु उम्र 70 वर्ष शुक्रवार की दोपहर घर से निकली थी। शाम को उसका शव डबरी (Big incident) में मिला।

Old age woman dead body found in dabari (Photo- Patrika)

ग्रामीणों ने सीतापुर पुलिस को सूचना दी, लेकिन 16 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। जानकारी के अनुसार महिला नशे की हालत में थी और उसकी पीठ पर शराब की बोतलें बंधी हुई थीं।

Published on:

30 Aug 2025 08:52 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Big incident: नदी में 7 साल का बालक तो डबरी में डूब गई बुजुर्ग महिला, पीठ पर बंधी थीं शराब की बोतलें

