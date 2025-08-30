Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

Peon distribute medicine: Video: ड्यूटी छोड़ फार्मासिस्ट चलाता है मेडिकल दुकान, इधर अस्पताल में दवाइयां बांटता है प्यून

Peon distribute medicine: मैनपाट स्थित कमलेश्वरपुर पीएचसी में पदस्थ फार्मासिस्ट ड्यूटी टाइम में रहता है नदारद, उसकी जगह मरीजों को प्यून वितरित करता है दवाइयां

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 30, 2025

Peon distribute medicine
Peon Moharlal (Photo- Video grab)

अंबिकापुर. मैनपाट ब्लॉक स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) कमलेश्वरपुर में शनिवार को एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जब एक प्यून मरीजों को दवाएं बांटते (Peon distribute medicine) हुए मिला। पीएचसी में नियुक्त फार्मासिस्ट रामसेवक यादव अपने ड्यूटी से गैरहाजिर था और उनकी जगह प्यून मोहर लाल दवाएं बांट रहा था। एक मरीज ने जब प्यून से दवाओं के बारे में सवाल किया, तो उसने जवाब दिया कि वह दवाइयां देना जानता है। उसने यह भी कहा कि फार्मासिस्ट रामसेवक से जाकर पूछ लो।

कमलेश्वरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ प्यून मोहरलाल का कहना है कि वह हमेशा दवाएं बांटता है, भले ही वह फार्मासिस्ट न हो। प्यून द्वारा दवा वितरण (Peon distribute medicine) करने का वीडियो बनाकर एक मरीज ने सोशल मीडिया पर वायरल किया है।

इसमें प्यून ने खुद को दवा बांटने का काम करने वाला बताया। जब प्यून से पूछा गया कि अगर वह गलत दवा दे देते हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, तो उसने कहा कि वह हमेशा दवाएं (Peon distribute medicine) देता आया है और उसकी आदत है।

दवा दुकान चलाता है फार्मासिस्ट

इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि फार्मासिस्ट (Peon distribute medicine) रामसेवक यादव, जो कमलेश्वरपुर चौक में अपनी दवा की दुकान चलाता है। अस्पताल कभी नहीं आते और सिर्फ वेतन लेता है। रामसेवक यादव कांग्रेस के स्थानीय नेता का भाई है, इस वजह से कोई भी उन्हें कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता।

Peon distribute medicine in hospital (Photo- Video grab)

Peon distribute medicine: जांच के बाद होगी कार्रवाई

इस मामले (Peon distribute medicine) में सीएमएचओ डॉ. प्रेम सिंह मार्को का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि यह पुष्टि होती है कि फार्मासिस्ट ड्यूटी से गैरहाजिर थे और प्यून को दवाएं बांटने की अनुमति दी गई थी, तो संबंधित कार्रवाई की जाएगी। अगर फार्मासिस्ट लगातार गैरहाजिर रहते हैं, तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा।

