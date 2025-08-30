Murder case: पत्नी के सिर पर पत्थर मारकर की थी हत्या, कोर्ट ने आरोपी पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अंबिकापुर। एक युवक ने जनवरी माह में सिर पर पत्थर मारकर पत्नी की हत्या (Murder case) कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मामले की सुनवाई न्यायालय सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर में चल रही थी। इसमें कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने चावल नहीं लाने की बात पर पहले पत्नी को पीटा था, फिर सिर पर पत्थर मारकर जान ले ली थी।