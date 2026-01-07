Record breaking cold: अंबिकापुर में ठंड ने तोड़ा पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 3.3 डिग्री

अंबिकापुर। अंबिकापुर में इन दिनों शीतलहर के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी माह के पहला सप्ताह में ठंड ने पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ (Record breaking cold) दिया है। मंगलवार की रात सबसे सर्द रात रही। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 15 वर्षों में जनवरी के प्रथम सप्ताह का सबसे कम दैनिक न्यूनतम तापमान है।