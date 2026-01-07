7 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Record breaking cold: अंबिकापुर में ठंड ने तोड़ा पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 3.3 डिग्री

Record breaking cold: अंबिकापुर में जनवरी माह में पड़ रही रिकॉर्ड ठंड, पिछले 15 वर्षों में सबसे ठंडा रहा पहला सप्ताह, वर्ष 2011 में औसत न्यूनतम तापमान रहा था इससे कम

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 07, 2026

Record breaking cold

Cold wave in Ambikapur city (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। अंबिकापुर में इन दिनों शीतलहर के साथ ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है। जनवरी माह के पहला सप्ताह में ठंड ने पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ (Record breaking cold) दिया है। मंगलवार की रात सबसे सर्द रात रही। इस दौरान न्यूनतम तापमान 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले 15 वर्षों में जनवरी के प्रथम सप्ताह का सबसे कम दैनिक न्यूनतम तापमान है।

औसत साप्ताहिक न्यूनतम तापमान की दृष्टि से देखें तो जनवरी के पहले सप्ताह में अब तक का सबसे ठंडा वर्ष 1986 रहा है, जब औसत न्यूनतम तापमान 3.8 डिग्री सेल्सियस (Record breaking cold) दर्ज किया गया था। इसके बाद 1978 में यह औसत 4.6 डिग्री और 2011 में 4.7 डिग्री सेल्सियस रहा।

वर्ष 2026 में जनवरी के पहले सप्ताह का औसत न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो भले ही 1986 या 2011 से अधिक है, लेकिन 2011 के बाद अब तक का सबसे ठंडा (Record breaking cold) पहला सप्ताह माना जा रहा है।

Record breaking cold: उत्तर की ओर से आ रही ठंडी हवाएं

मौसम विशेषज्ञ एएम भट्ट के अनुसार उत्तर भारत से आ रही ठंडी हवाओं (Record breaking cold) और साफ आसमान के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। ठंड के इस प्रकोप से जनजीवन प्रभावित हुआ है और सुबह-शाम शीतलहर का असर बना हुआ है। कंपकंपाती ठंड से बचने लोग दिनभर गर्म कपड़ों में नजर आ रहे हैं।

जनवरी के पहले सप्ताह का औसत न्यूनतम तापमान

2011 - 4.7
2012 - 13.4
2013 - 10.3
2014 - 10.8
2015 - 12.5
2016 - 8.2
2017 - 9.5
2018 - 7.0
2019 - 7.4
2020 - 10.1
2021 - 12.9
2022 - 8.6
2023 - 8.0
2024 - 11.5
2025 - 6.6
2026 - 6.3

ये भी पढ़ें

NHRC ordered to CS: डॉक्टर-नर्सों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा- दें 5 लाख का मुआवजा
अंबिकापुर
NHRC ordered to CS

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

07 Jan 2026 07:51 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Record breaking cold: अंबिकापुर में ठंड ने तोड़ा पिछले 15 वर्ष का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 3.3 डिग्री

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Students dance on obscene song: Video: सरकारी स्कूल में अश्लील भोजपुरी गाने पर 11वीं के छात्रों ने किया डांस, Video वायरल होते ही मचा हडक़ंप

Students dance on obscene song
अंबिकापुर

Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

Triple talaq
अंबिकापुर

Wife murder: शराबी पति ने पहले पत्नी का दबा दिया मुंह, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

Wife murder
अंबिकापुर

School holiday: शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा व बलरामपुर के स्कूलों में कलेक्टर ने घोषित की छुट्टी

School holiday
अंबिकापुर

NHRC ordered to CS: डॉक्टर-नर्सों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा- दें 5 लाख का मुआवजा

NHRC ordered to CS
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.