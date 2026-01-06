6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

अंबिकापुर

Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

Triple Talaq: पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले की शुरु की जांच, राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संगठन का अध्यक्ष है आरोपी

less than 1 minute read
Google source verification

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 06, 2026

Triple talaq

Photo

अंबिकापुर। शहर के मोमिनपुरा में एक युवक ने मारपीट कर 3 बार तलाक-तलाक (Triple Talaq) बोलकर पत्नी को घर से निकाल दिया। पीडि़ता का आरोप है कि पति का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से है। इसका विरोध करने पर पति ने उसकी पिटाई भी की। उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन पति का कहना है कि उसने तलाक दे दिया है। पीडि़ता ने पति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।

शेख आमिन हुसैन कोतवाली क्षेत्र के मोमिनपुरा का रहने वाला है। राष्ट्रीय मानवाधिकार परिषद संगठन का अध्यक्ष है। उसकी पत्नी ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध (Triple Talaq) है। इसका विरोध करने पर पति द्वारा मारपीट व गाली गलौज की जाती है।

इसी बात को लेकर 16 दिसंबर 2025 को पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया। इस दौरान शेख आमिन ने 3 बार तलाक बोलकर और मारपीट करते हुए पत्नी को घर से निकाल दिया। पत्नी का कहना है कि उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन पति ने यह कहते हुए रखने के लिए तैयार नहीं है कि उसने 3 तलाक (Triple Talaq) दे दिया है।

Triple Talaq: पुलिस ने दर्ज किया अपराध

समझौता न होने पर पीडि़ता 5 जनवरी को कोतवाली पहुंचकर मामले (Triple Talaq) की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ धारा 296, 351 (3) और मुस्लिम विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत अपराध दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें

Students tied and beaten: खेत से मटर तोडक़र खाते देख 2 मासूम छात्रों को पकड़ा, फिर रस्सी से बांधकर की पिटाई
बलरामपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

06 Jan 2026 08:57 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Wife murder: शराबी पति ने पहले पत्नी का दबा दिया मुंह, फिर डंडे से पीट-पीटकर मार डाला

Wife murder
अंबिकापुर

School holiday: शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए सरगुजा व बलरामपुर के स्कूलों में कलेक्टर ने घोषित की छुट्टी

School holiday
अंबिकापुर

NHRC ordered to CS: डॉक्टर-नर्सों की लापरवाही से हुई थी महिला की मौत, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ सरकार से कहा- दें 5 लाख का मुआवजा

NHRC ordered to CS
अंबिकापुर

Letter to PM Modi: सिंगल यूज प्लास्टिक रैपरों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने छात्रों ने PM को भेजा पत्र, 75 हजार लोगों से हस्ताक्षर भी कराया

Letter to PM Modi
अंबिकापुर

Police Transfer: फिर चली तबादला एक्सप्रेस! अंबिकापुर में 9 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List

Police Transfer: फिर चली तबादला एक्सप्रेस! अंबिकापुर में 9 पुलिसकर्मियों का हुआ तबादला, देखें List
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.