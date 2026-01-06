Triple Talaq: तीन बार तलाक बोलकर पत्नी को घर से निकाला, पहुंची थाना, बोली- दूसरी महिला से अवैध संबंध का किया था विरोध

अंबिकापुर। शहर के मोमिनपुरा में एक युवक ने मारपीट कर 3 बार तलाक-तलाक (Triple Talaq) बोलकर पत्नी को घर से निकाल दिया। पीडि़ता का आरोप है कि पति का अवैध संबंध किसी दूसरी महिला से है। इसका विरोध करने पर पति ने उसकी पिटाई भी की। उसने समझौते की कोशिश की, लेकिन पति का कहना है कि उसने तलाक दे दिया है। पीडि़ता ने पति के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है।