Big incident: दीवार ढहने से दब गईं मां-बेटी, मासूम की मौत, इसी साल स्कूल में हुआ था दाखिला, पहुंचे विधायक

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लहपटरा में गुरुवार की सुबह पड़ोसी की दीवार गिरने से वहां से गुजर रही महिला व उसकी 6 वर्षीय मासूम बेटी दब गईं। हादसे (Big incident) के बाद गांव वालों ने दोनों को मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। सूचना पर विधायक भी मौके पर पहुंचे और मां-बेटी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। यहां मासूम ने दम तोड़ दिया, जबकि मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए लेकर घर आ रही थी। इसी साल बेटी का स्कूल में दाखिला कराया गया था।