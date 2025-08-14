Big incident: दीवार ढहने से दब गईं मां-बेटी, मासूम की मौत, इसी साल स्कूल में हुआ था दाखिला, पहुंचे विधायक

अंबिकापुर। लखनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम लहपटरा में गुरुवार की सुबह पड़ोसी की दीवार गिरने से वहां से गुजर रही महिला व उसकी 6 वर्षीय मासूम बेटी दब गईं। हादसे (Big incident) के बाद गांव वालों ने दोनों को मशक्कत के बाद मलबे से बाहर निकाला। सूचना पर विधायक भी मौके पर पहुंचे और मां-बेटी को मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया। यहां मासूम ने दम तोड़ दिया, जबकि मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। महिला अपनी बेटी को स्कूल भेजने के लिए लेकर घर आ रही थी। इसी साल बेटी का स्कूल में दाखिला कराया गया था।
ग्राम लहपटरा मंदिरपारा निवासी पार्वती राजवाड़े पति कृपाल राजवाड़े गुरुवार की सुबह 9 बजे अपनी 6 वर्षीय बेटी रिया को स्कूल भेजने के लिए लेने गांव के ही बाजारपारा स्थित मायके गई थी। बेटी को लेकर लौटते समय रिश्तेदार शंभू राजवाड़े की घर की करीब 12 फीट ऊंची दीवार भरभराकर गिर गई।
इससे दीवार के नीचे मां-बेटी दब गईं। बेटी पूरी तरह से दबी थी, जबकि मां का सिर्फ सिर नजर आ रहा था। मौके पर पहुंचे महिला के ससुर आलम साय सहित अन्य ग्रामीणों ने मलबे में दबी मां-बेटी निकालने का काम शुरु किया। काफी मशक्कत के बाद गंभीर हालत में दोनों को बाहर निकाला गया।
मामले की सूचना मिलते ही अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल गांव में पहुंचे और गंभीर रूप से घायल मां-बेटी को संजीवनी 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज अस्पताल भिजवाया।
उन्होंने डॉक्टरों को बेहतर उपचार व सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब 10.30 बजे बालिका को मृत घोषित कर दिया। जबकि पार्वती के कमर और जांघ का हिस्सा बुरी तरह से टूट चुका है, उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है।
मृत बालिका के पिता ने बताया के रिया का इसी वर्ष उन्होंने गांव के ही सरकारी स्कूल में कक्षा पहली में दाखिला कराया था। उसने बताया कि शंभू राजवाड़े के घर की दीवार तेज बारिश में कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई थी।
बारिश के कारण कच्ची दिवाल में नमी आ गई थी, उसे यह नहीं पता नहीं था कि स्कूल भेजने के लिए बच्ची को लेने जा रही मां-बेटी के लिए यह दीवार काल साबित हो जाएगी। घटना से पूरा परिवार सदमे में है।