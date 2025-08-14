Patrika LogoSwitch to English

Woman cut throat: सब्जी काटने वाले परसुल से महिला ने काटा अपना गला, बह निकली खून की धार, मौत

Woman cut throat: महिला से किस कारण से गला काटकर आत्महत्या की, इसका फिलहाल नहीं चल सका है पता, लाया गया था शहर के निजी अस्पताल

अंबिकापुर

Ram Prawesh Vishwakarma

Aug 14, 2025

Woman cut throat
Woman dead body (Photo- Patrika)

अंबिकापुर। लुंड्रा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने सब्जी काटने वाले परसुल से अपना गला काट (Woman cut throat) लिया। महिला के गले से खून की धार निकलते देख बेटे उसे लेकर शहर के निजी अस्पताल पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला ने किस कारण से अपना गला काटा, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। पुलिस घरेलू विवाद को फिलहाल वजह मान रही है।

लुंड्रा थाना क्षेत्र के ग्राम दोरना निवासी वनस्पति दास पति जनेवधारी दास 39 वर्ष बुधवार को बच्चों के साथ घर में थी, जबकि पति समेत अन्य लोग गांव के ही देवानंद प्रधान के खेत में काम करने गए थे। शाम को पति जब घर लौटा तो पता चला कि पत्नी ने लोहे के औजार से अपना गला काट (Woman cut throat) लिया है।

गले से काफी मात्रा में खून निकल (Woman cut throat) जाने से वह बेसुध हो गई थी। पता चला कि उसका बेटा अजय, अभिषेक समेत अन्य परिजन उसे लेकर अंबिकापुर के होलीक्रॉस अस्पताल पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Woman cut throat: आत्महत्या की वजह पता नहीं

शाम को पति भी अस्पताल पहुंचा था। यहां पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उसने पत्नी द्वारा आत्महत्या कर लेने के कारण को लेकर अनभिज्ञता जताई। वहीं महिला की आत्महत्या (Woman cut throat) की वजह घरेलू विवाद माना जा रहा है। पुलिस ने गुरुवार को पीएम पश्चात शव परिजन को सौंप दिया। पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।

Published on:

14 Aug 2025 04:21 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / Woman cut throat: सब्जी काटने वाले परसुल से महिला ने काटा अपना गला, बह निकली खून की धार, मौत

