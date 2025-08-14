Woman cut throat: सब्जी काटने वाले परसुल से महिला ने काटा अपना गला, बह निकली खून की धार, मौत

अंबिकापुर। लुंड्रा थाना क्षेत्र निवासी एक महिला ने सब्जी काटने वाले परसुल से अपना गला काट (Woman cut throat) लिया। महिला के गले से खून की धार निकलते देख बेटे उसे लेकर शहर के निजी अस्पताल पहुंचे। यहां जांच पश्चात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। महिला ने किस कारण से अपना गला काटा, इसका पता फिलहाल नहीं चल सका है। पुलिस घरेलू विवाद को फिलहाल वजह मान रही है।