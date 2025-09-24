Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

राज्योत्सव में महिलाओं को बड़ी सौगात, जल्द खुलेगी महतारी वंदन योजना की वेबसाइट

Mahatari Vandana Yojana: राज्योत्सव में महिलाओं के लिए बड़ी सौगात, महतारी वंदन योजना की वेबसाइट जल्द खुलेगी और लाभ सीधे ऑनलाइन मिलेंगे।

रायपुर

Laxmi Vishwakarma

Sep 24, 2025

महतारी वंदन योजना (photo-unsplash)
महतारी वंदन योजना (photo-unsplash)

Mahatari Vandana Yojana: पिछले डेढ़ साल से महतारी वंदन योजना का लाभ लेने की बाट जोह रही महिलाओं को नवंबर में सौगात मिल सकती है। जिन महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें इसका लाभ देने के लिए राज्योत्सव के दौरान राज्य सरकार घोषणा कर सकती है। इसके बाद महिला एवं बाल विकास विभाग नए आवेदन के लिए विभाग की वेबसाइट ओपन कर सकता है।

सूत्रों के अनुसार, विभाग ने नए आवेदन लेने और योजना के लाभ से वंचित महिलाओं को लाभ देने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। इस संबंध में एक प्रस्ताव भी छह महीने पहले तैयार किया था। इसे मंजूरी के लिए शासन के पास भेजा गया था, लेकिन अभी तक प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली है।

ये भी पढ़ें

मां नहीं बन पा रही महिलाओं के लिए खुलेगा IVF सेंटर, नौ पदों पर की जाएगी भर्ती, जानें पूरी detail
रायपुर
मां नहीं बन पा रही महिलाओं के लिए खुलेगा IVF सेंटर, नौ पदों पर की जाएगी भर्ती, जानें पूरी detail(photo-patrika)

Mahatari Vandana Yojana: सरकारी विभाग में नौकरी के साथ योजना का भी लाभ

बताया जाता है कि कई महिलाएं सरकारी विभाग में नौकरी भी कर रही हैं और उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। इसमें पुलिस विभाग, नगर निगम, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत महिलाएं शामिल हैं।

हालांकि अधिकांश महिलाएं प्लेसमेंट व अन्य एजेंसी के माध्यम से सरकारी विभागों में कार्य कर रही हैं, लेकिन योजना के नियम के तहत किसी सरकारी विभाग में कार्य करने वाले महिलाएं योजना की पात्र नहीं होगी। अभी 69 लाख महिलाओं को मिल रहा लाभ: बता दें कि महतारी वंदन योजना का लाभ वर्तमान में करीब 69 लाख महिलाओं को मिला है। इन सभी को मिलाकर राज्य शासन हर करीब 700 करोड़ रुपए महिलाओं के खाते में डाल रहा है।

लाभ से वंचित महिलाओं की संख्या लाखों में

जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित महिलाओं की संख्या लाखों में है। क्योंकि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विवाहित महिलाओं को योजना के तहत हर माह 1-1 हजार रुपए देने का प्रावधान है। पिछले डेढ़ साल में हर जिले में हजारों महिलाएं योजना का लाभ दिलाने के लिए भाजपा नेताओं से गुहार भी लगा चुकी हैं, लेकिन नए आवेदन जमा नहीं होने के कारण इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

इधर, अपात्र महिलाओं की भी हो रही छंटनी

Mahatari Vandana Yojana: सूत्र बताते हैं कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने ऐसी अपात्र महिलाओं की छंटनी भी शुरू कर दी है, जो योजना के नियम के दायरे में नहीं आती। फिर भी उन्हें योजना का मिल रहा है। ऐसी महिलाओं के आवेदनों की जांच कर योजना से बाहर भी किया जा रहा है। बताया जाता है कि विभाग अब तक करीब पांच हजार महिलाओं को योजना से बाहर भी किया जा चुका है।

ये भी पढ़ें

अबूझमाड़ में लगा स्वास्थ्य शिविर.. उफनती इंद्रावती नदी को पार पहुंचे कर्मचारियों ने गर्भवती महिलाओं की जांच कर दिए परामर्श
रायपुर
CG Hindi news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2025 11:12 am

Published on:

24 Sept 2025 11:11 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / राज्योत्सव में महिलाओं को बड़ी सौगात, जल्द खुलेगी महतारी वंदन योजना की वेबसाइट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.