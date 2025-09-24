राज्योत्सव में महिलाओं को बड़ी सौगात, जल्द खुलेगी महतारी वंदन योजना की वेबसाइट

जानकारी के अनुसार प्रदेशभर में महतारी वंदन योजना के लाभ से वंचित महिलाओं की संख्या लाखों में है। क्योंकि 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद विवाहित महिलाओं को योजना के तहत हर माह 1-1 हजार रुपए देने का प्रावधान है। पिछले डेढ़ साल में हर जिले में हजारों महिलाएं योजना का लाभ दिलाने के लिए भाजपा नेताओं से गुहार भी लगा चुकी हैं, लेकिन नए आवेदन जमा नहीं होने के कारण इन महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।