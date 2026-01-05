CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में बढ़ सकती है ठंड! इन इलाकों में शीतलहर का दौर जारी, दुर्ग सबसे गर्म…

CG Weather Update: छत्तीसगढ़ में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह-शाम कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों में न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। इससे सर्दी और तेज होने के आसार हैं। सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।